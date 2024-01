Quevedo dejará de sacar música por todo el 2024

En un vivo en su cuenta de Instagram Pedro Luis Domínguez Quevedo, mejor conocido como Quevedo, le informó a sus seguidores que se tomará un descanso por lo que resta del 2024. Luego de 2 años con puros éxitos con canciones como «Punto G», «Columbia» y su Bizarrap Music Session, que tiene más de 1 billón de escuchas, el cantante español dejará las giras para descansar y hacer música.

«Me paso por aquí para darles las gracias por todo lo que ha pasado este año. Sé que se está comentando en TikTok que voy a sacar un nuevo álbum, pero las cosas no son así» dijo el artista, aclarando los rumores. «Yo no soy una máquina. Para sacar un nuevo álbum, primero tendré que hacerlo y los artistas necesitamos tiempo.» continuó Quevedo.

«Realmente, desde que salió ‘Cayó la noche’ no he parado y necesito vacaciones. » expresó el cantante, haciendo referencia a una de sus canciones más populares. «Les doy las gracias a todos, pero no esperen verme por las redes, voy a intentar desconectar… Igual volveré pronto y quizás con un álbum, ¿quién sabe?» concluyó el mensaje el rapero español.

Esta decisión había sido adelantada por Quevedo en su canción «Ahora qué?» lanzada el año pasado: “2021 sembrar, 2022 recoger, 2023 coronar, 2024 desaparecer”.

El día que Bizarrap ganó un Latin Grammy por su sesión con Quevedo

Bizarrap recibió en la 24º entrega de los Latin Grammy su primer premio Grammy. El productor se impuso en la categoría Mejor Compositor de Canción Urbana, junto a Quevedo, su compañero de la BZRP Music Sessions Vol. 52.

“Muchas gracias. No estoy acostumbrado a hablar. Impresionante el reconocimiento que le dan a este proyecto que empecé en mi cuarto, con una computadora«, expresó emocionado al recibir el galardón, acompañado por el cantante canario.

Además, envió un saludo especial que generó el aplauso de todos los presentes: “Esto se lo quiero dedicar a todos los pibes y pibas que están empezando, que vean que con muy poco se puede lograr mucho, en serio. ¡Y vamos Argentina, la concha de la lora!”.