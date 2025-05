Quién era la persona disfrazada de Cíclope que entró a Gran Hermano: “el osito gominola” 

En la emisión del jueves 22 de mayo de 2025, Gran Hermano volvió a sorprender con la entrada de una figura misteriosa disfrazada de Cíclope, conocida como “el osito gominola”. Este personaje irrumpió en la casa para repartir paquetes con beneficios y consecuencias.

Cabe destacar que en una ocasión anterior, Coty Romero había ingresado al programa bajo el disfraz de Leoparda, generando un precedente de apariciones inesperadas.

Esta vez, la figura de Gran Hermano resultó ser nada menos que Lucila «La Tora» Villar, ex participante del reality, quien abandonó temporalmente su stream para sumarse a la dinámica del juego.

La entrada del Cíclope no pasó desapercibida, ya que los paquetes entregados alteraron el desarrollo del juego para los nueve participantes que aún compiten por un lugar entre los ocho finalistas. Los obsequios fueron los siguientes:

Ulises : Beneficios en la prueba del líder, dándole una ventaja clave para la próxima competencia.

: Beneficios en la prueba del líder, dándole una ventaja clave para la próxima competencia. Lourdes : Descuento de votos en la gala de nominación, aliviando su situación en la placa.

: Descuento de votos en la gala de nominación, aliviando su situación en la placa. Tato : Un cajón de frutas, un regalo más simbólico que estratégico.

: Un cajón de frutas, un regalo más simbólico que estratégico. Luz : Una caja de golosinas, un mimo para la participante.

: Una caja de golosinas, un mimo para la participante. Selva : Voto doble en la gala de nominación, potenciando su influencia en la eliminación.

: Voto doble en la gala de nominación, potenciando su influencia en la eliminación. Devi : La posibilidad de descontar votos a otro participante, eligiendo restarle a Sandra.

: La posibilidad de descontar votos a otro participante, eligiendo restarle a Sandra. Sandra : Inmunidad frente a la nominación fulminante, asegurando su protección.

: Inmunidad frente a la nominación fulminante, asegurando su protección. Katia “La Tana” : Inhabilitación para participar en la prueba del líder, limitando sus chances de obtener ventajas.

: Inhabilitación para participar en la prueba del líder, limitando sus chances de obtener ventajas. Eugenia: Una sanción que la dejará nominada automáticamente la próxima semana.

Santiago del Moro y el anuncio que cambiará las estrategias del juego

Además de la sorpresiva aparición del Cíclope, el conductor Santiago del Moro aprovechó para lanzar una bomba que promete revolucionar la casa: el próximo miércoles, ex participantes de «Gran Hermano» regresarán para competir. “Si no juegan, se van”, enfatizó Del Moro, dejando en claro que los ex concursantes deberán involucrarse activamente en el juego o enfrentar la eliminación.

En una semana clave para definir a los ocho mejores concursantes de Gran Hermano, la tensión en la casa más famosa del país está en su punto más alto. Este jueves, el conductor Santiago del Moro irrumpirá con un comunicado “picante” que, según anticipó, tendrá fuertes repercusiones entre los participantes.

“Hoy el programa comienza con un comunicado picante. Al que no le gusta (tiene la puerta)”, expresó del Moro, dejando en claro que el mensaje del Big no pasará desapercibido y podría alterar el rumbo del juego.

El comunicado de Gran Hermano:

«Acerca de las transparencias del juego, cada cual sabe lo que dijo. Estaria bueno que se hiciera cargo. No hace falta que yo explique nada. Saben por qué, porque la mala fe no merece explicaciones. Aquí no hay arreglos, ni acomodos, ni privilegios. Lo mismo decían de jugadores que hoy ya no están. Aclaro además, que el confesionario lo pueden visitar cuando ustedes quieran.

No voy a permitir que consideren que tengo favoritismos. Es por eso que la puerta giratoria está a disposición para todos los que dudan sobre mi honestidad», expresó el Big.

Además, esta noche los participantes enfrentaron la prueba semanal, que consistió en una actuación basada en el icónico programa “El Chavo del 8”. La performance no solo puso a prueba su creatividad, sino también su capacidad para trabajar en equipo, en un momento donde las alianzas y rivalidades están más marcadas que nunca.

La prueba estuvo superada con el 76% de los votos en las historias de Santiago del Moro.