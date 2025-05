Gran Hermano: El inesperado anuncio de Santiago del Moro que sacudió la casa

En una semana clave para definir a los ocho mejores concursantes de Gran Hermano, la tensión en la casa más famosa del país está en su punto más alto. Este jueves, el conductor Santiago del Moro irrumpirá con un comunicado “picante” que, según anticipó, tendrá fuertes repercusiones entre los participantes.

“Hoy el programa comienza con un comunicado picante. Al que no le gusta (tiene la puerta)”, expresó del Moro, dejando en claro que el mensaje del Big no pasará desapercibido y podría alterar el rumbo del juego.

El anuncio llega en un contexto donde ciertas actitudes de los concursantes no han sido del agrado del Big, lo que podría derivar en sanciones o decisiones que impacten directamente en la dinámica de la casa.

El comunicado de Gran Hermano que invitó a los jugadores a abandonar la casa

«Acerca de las transparencias del juego, cada cual sabe lo que dijo. Estaria bueno que se hiciera cargo. No hace falta que yo explique nada. Saben por qué, porque la mala fe no merece explicaciones. Aquí no hay arreglos, ni acomodos, ni privilegios. Lo mismo decían de jugadores que hoy ya no están. Aclaro además, que el confesionario lo pueden visitar cuando ustedes quieran.

No voy a permitir que consideren que tengo favoritismos. Es por eso que la puerta giratoria está a disposición para todos los que dudan sobre mi honestidad», expresó el Big.

Además, esta noche los participantes enfrentarán la prueba semanal, que consistirá en una actuación basada en el icónico programa “El Chavo del 8”. La performance no solo pondrá a prueba su creatividad, sino también su capacidad para trabajar en equipo, en un momento donde las alianzas y rivalidades están más marcadas que nunca.

Quienes son los nominados de esta semana

La placa de nominados de esta semana está conformada por:

Eugenia Ruiz

Juan Pablo “Devi” de Vigili

Katia “La Tana” Fenocchio

Lourdes Ciccarone

Luz Tito

Selva Pérez

Santiago “Tato” Algorta

Con solo nueve competidores restantes en la casa tras la reciente eliminación de Lucía Patrone, la gala de eliminación de esta semana promete ser decisiva. Las encuestas en redes sociales ya están generando especulaciones sobre quién podría abandonar el reality, con nombres como Katia y Selva entre los primeros salvados en galas recientes, mientras que la lucha por permanecer en el juego se intensifica.