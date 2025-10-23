ESCUCHÁ RN RADIO
Quién es Agustina Meucci, la novia de Juan Martín del Potro

La empresaria chaqueña que conquistó el corazón de Juan Martín del Potro y atraviesa su séptimo mes de embarazo.

Agustina Meucci es la empresaria que tiene una relación con el extenista Juan Martín del Potro y hoy espera con él al primer hijo de la pareja.

Así fue la historia de amor

Se conocieron en un evento en el exterior, ya que ella viaja mucho. Según detallaron en «Mujeres Argentinas», la morocha de ojos claros nació en la provincia del Chaco y proviene de una familia que tiene un muy buen pasar económico. Contaría con propiedades en Argentina, Uruguay y Estados Unidos.

Su cuenta de Instagram, Sirena de Fuego, fue cerrada en las últimas horas, tal vez para continuar manteniendo la privacidad del embarazo, que ya va por el séptimo mes de gestación.

Agustina es dueña de una agencia de autos de alta gama y fue muy bien recibida por la familia del deportista. Su hermana Julieta, expresó públicamente el amor que le tiene y lo agradecida que está por convertirla en tía.


Embarazo

Juan Martín Del Potro

