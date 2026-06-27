La historia de Ernestina y Federica Pais, una familia atravesada por el dolor: desapariciones, adicciones, tragedias y un caso judicial que las marcó

La muerte de Ernestina Pais, ocurrida este viernes a los 54 años, volvió a poner en primer plano una historia familiar atravesada por profundas adversidades. Detrás de las exitosas carreras que tanto ella como su hermana Federica Pais construyeron en el periodismo argentino, hubo décadas marcadas por pérdidas, conflictos personales, problemas de salud y episodios judiciales que impactaron de lleno en toda la familia.

A lo largo de los años, ambas eligieron hablar públicamente de varios de esos momentos, convencidas de la importancia de visibilizar el dolor, pedir ayuda y acompañarse mutuamente en los momentos más difíciles.

La desaparición de su padre, la herida que nunca cerró

La historia de las hermanas Pais quedó marcada desde la infancia por la desaparición de su padre, José Miguel Pais, secuestrado en 1976 durante la última dictadura militar y que continúa desaparecido.

Tanto Ernestina como Federica recordaron en distintas entrevistas el impacto que esa ausencia tuvo en sus vidas. La periodista de Para Ti reconstruyó cómo ambas crecieron con ese vacío, una experiencia que moldeó su identidad y fortaleció el vínculo entre las dos.

Con el paso de los años, Ernestina sostuvo que esa historia la llevó a reflexionar sobre la importancia de sanar las heridas emocionales y buscar ayuda cuando fuera necesario.

La lucha de Ernestina contra las adicciones y los problemas de salud mental

Otro de los capítulos más difíciles de la familia llegó cuando Ernestina Pais decidió hablar públicamente de sus problemas de salud mental y adicciones.

La conductora atravesó distintos tratamientos y períodos de internación, experiencia que nunca ocultó. Por el contrario, eligió compartirla para alentar a otras personas a pedir ayuda.

En ese proceso, el acompañamiento de su entorno fue clave. Su hijo Benicio Guyot y su hermana Federica fueron dos de los pilares que la sostuvieron durante la recuperación.

El caso judicial que golpeó a la familia

En 2019, otro episodio volvió a colocar a la familia Pais en el centro de la escena cuando Dante Casermeiro, hijo de Federica Pais y sobrino de Ernestina, fue detenido acusado de integrar una banda que cometía robos bajo la modalidad de motochorros.

La causa tuvo una enorme repercusión mediática y, tiempo después, el joven fue condenado mediante un juicio abreviado a tres años de prisión de ejecución condicional.

El caso golpeó especialmente a Federica, quien reconoció públicamente que atravesaba uno de los momentos más difíciles de su vida. Ernestina también se refirió al tema y explicó que hacía varios años que no mantenía contacto con su sobrino, aunque pidió prudencia y sostuvo que la Justicia debía actuar con independencia.

Las hermanas que siempre estuvieron juntas

Pese a las dificultades, Ernestina y Federica Pais conservaron un vínculo muy estrecho durante toda su vida.

Aunque desarrollaron carreras diferentes dentro del periodismo, ambas coincidían en que la familia era el principal refugio frente a la exposición pública y las crisis personales.

En distintas oportunidades hablaron del apoyo mutuo que se brindaban y de cómo las experiencias compartidas fortalecieron una relación construida desde la infancia.

La tragedia que volvió a golpear a la familia Pais

La muerte de Ernestina, tras el accidente ferroviario ocurrido en Martínez, representa un nuevo y doloroso capítulo para una familia que ya había atravesado numerosas pruebas.

La desaparición de su padre, los problemas de salud que la propia periodista enfrentó durante años, el proceso judicial que involucró a su sobrino y, ahora, su inesperado fallecimiento conforman una historia marcada por la resiliencia, el dolor y la capacidad de seguir adelante.

Detrás de dos de las periodistas más reconocidas del país existió una familia que debió reconstruirse una y otra vez frente a las adversidades, encontrando en el acompañamiento mutuo la forma de enfrentar algunos de los momentos más difíciles de sus vidas.