Quién es Milka Truol, la madre de Ernestina Pais: la mujer que sostuvo a su familia tras la desaparición de José Miguel Pais

La muerte de Ernestina Pais volvió a poner en primer plano algunos de los aspectos más íntimos de su historia personal. Entre ellos aparece la figura de Milka Truol, su madre, quien eligió mantenerse siempre lejos de la exposición pública, pero que desempeñó un papel fundamental en la vida de la conductora y de su hermana Federica Pais, especialmente después de la desaparición de su esposo durante la última dictadura militar.

Según reconstruyó Revista Para Ti a partir de distintos testimonios y publicaciones de la propia periodista, Milka fue el principal sostén emocional de la familia en uno de los momentos más dolorosos de sus vidas.

La infancia de Ernestina Pais, marcada por la desaparición de su padre

En una entrevista brindada años atrás en el programa Intrusos, Ernestina recordó cómo la desaparición de su padre, José Miguel Pais, modificó para siempre la dinámica familiar.

La conductora explicó que era muy pequeña cuando ocurrió el secuestro. Mientras ella tenía apenas cuatro años, su hermana Federica era tres años mayor, una diferencia que terminó marcando la forma en que ambas atravesaron el dolor.

Durante aquella charla, Ernestina reflexionó que las tragedias familiares generan vínculos muy profundos y complejos, que muchas veces requieren años para sanar.

También recordó que, desde entonces, Federica asumió un rol casi maternal, una responsabilidad que condicionó la relación entre ambas durante gran parte de sus vidas.

El coraje de Milka Truol durante el operativo militar

Uno de los momentos más impactantes del relato de Ernestina fue el reconocimiento al accionar de su madre durante el operativo en el que se llevaron a su padre.

La periodista contó que Milka Truol escondió la agenda de José Miguel Pais debajo del colchón donde ella dormía, con el objetivo de proteger información sensible mientras los militares registraban la vivienda.

Además recordó que su madre las resguardó durante el allanamiento y hasta escondió a la perra de la familia para evitar que también fuera víctima del violento procedimiento.

Con el paso del tiempo, Ernestina explicó que pudo reconstruir gran parte de esa historia gracias al trabajo realizado por el Equipo Argentino de Antropología Forense, ya que muchos de aquellos recuerdos fueron completándose con investigaciones posteriores.

El emotivo mensaje que Ernestina le dedicó a su mamá

En 2021, Ernestina Pais compartió en sus redes sociales una publicación que hoy adquiere un significado aún más profundo.

Junto a antiguas fotografías con Milka Truol, recordó aquellos años difíciles y escribió que eran «épocas complicadas». En ese mismo texto reflexionó sobre el paso del tiempo, los aprendizajes familiares y la necesidad de expresar el cariño a las personas importantes antes de que sea tarde.

La conductora también confesó que muchas veces había sentido deseos de llamar a su madre para pedirle perdón por distintas situaciones y reconocer los consejos que ella le había dado durante toda la vida.

El mensaje concluía con una invitación a valorar a quienes siempre estuvieron presentes, una reflexión que hoy volvió a emocionar a quienes siguieron de cerca la historia de la periodista.

Milka Truol, una figura clave lejos de los medios

Aunque siempre eligió mantenerse fuera del foco mediático, Milka Truol ocupa un lugar central en la historia familiar de Ernestina y Federica Pais.

Su nombre quedó asociado al esfuerzo por mantener unida a la familia tras una de las etapas más oscuras de la historia argentina, acompañando a sus hijas en medio de la ausencia de su esposo y construyendo un ámbito de contención que Ernestina recordó públicamente en distintas oportunidades.

Tras la muerte de la conductora, ese recorrido familiar volvió a cobrar relevancia y permitió conocer con mayor profundidad el papel silencioso, pero determinante, que Milka tuvo en la vida de una de las periodistas más reconocidas de la televisión argentina, de acuerdo con la reconstrucción publicada por Revista Para Ti.