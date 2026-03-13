Carmiña Masi cruzó a los panelistas tras las críticas por sus dichos en Gran Hermano

Carmiña Masi enfrentó a los panelistas de “A la Barbarossa” luego de las críticas que recibió por los comentarios racistas que hizo sobre Mavinga durante su paso por Gran Hermano.

A través del programa, la ex participante del reality sostuvo que sus palabras fueron “un chiste de mal gusto” y cuestionó a quienes la juzgan por lo ocurrido.

Varios integrantes del panel remarcaron que el problema no fue solo lo que dijo dentro de la casa, sino también que todavía considera que se trató de una broma y no de un hecho grave.

Polémica por Carmiña Masi: respondió a las críticas por sus comentarios sobre Mavinga

En medio del intercambio, Romina Uhrig señaló que nunca se le habría ocurrido hacer un comentario de ese tipo, lo que generó la reacción inmediata de Masi.

La ex participante respondió: “Ahora son todos santos, se rasgan las vestiduras y son todos caretas”.

“¿Me van a decir que nadie dijo nada cancelable en su casa? ¡Déjense de joder!”, lanzó. Incluso advirtió que si el clima seguía igual podría abandonar la entrevista: “Si siguen así, voy a hacer la gran Carmen Barbieri y me voy a ir, porque vine a pasarla bien”.

En un momento, Carmiña también se arrodilló frente a los panelistas y volvió a pedir disculpas: “Si quieren que me arrodille, lo hago. No sé qué más quieren, ¿que me humille? Ya pedí disculpas miles de veces y lo voy a seguir haciendo, pero si esperan que llore, eso no va a pasar”.

Masi reconoció que el episodio tuvo consecuencias importantes en su vida personal y profesional; además, admitió que la polémica trascendió la televisión argentina y llegó a su país: “No sé si voy a tener trabajo cuando vuelva a Paraguay después de todo esto”.