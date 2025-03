Yanina Latorre dio a conocer quién es el exnovio de la famosa que trató de conquistarla con regalos. Durante la emisión de su tercer programa en «Sálvese quien pueda» (América TV) donde pusieron en debate quiénes de los panelistas tuvieron alguna relación con famosos, la conductora se sinceró e hizo una fuerte confesión.

Quién es el exnovio de una famosa que quiso conquistar a Yanina Latorre

«¿Sabés quién fue el último famoso que me tiró los perros? Se mueren cuando lo diga, Ottavis«, aseguró la rubia, dejando en evidencia a la expareja de Vicky Xipolitakis.

Además, detalló cómo fue el acercamiento: «Me mandó vírgenes. Un día me llenó el camarín de Canal Trece de todas vírgenes, santos y cosas. Después me empezó a escribir«.

«Diego en ese momento no estaba condiciones de decirle nada. Igual yo no soy boluda, con Ottavis no arranco», concluyó Yanina Latorre con humor.

¿Quién es José Ottavis, el exnovio de Vicky Xipolitakis?

José María Ottavis Arias es un militante político y social argentino. Fue diputado de la provincia de Buenos Aires por el Frente para la Victoria (FPV) entre 2011 y 2019. También fue secretario general de la Juventud Peronista de la provincia de Buenos Aires (JPBA) y miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.