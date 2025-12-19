Quién es el marido de Loly Antoniale: reapareció en la Argentina y la foto se volvió viral

A un año y medio de haberse alejado por completo de las redes sociales y de la exposición mediática, Loly Antoniale volvió a mostrarse en la Argentina y una imagen junto a su pareja no tardó en volverse viral.

Tras un año y medio de silencio, se reveló quién es el marido de Loly Antoniale

La foto, difundida en el programa Lape Club Social, volvió a poner el foco en la exmodelo y en el hombre que la acompaña desde hace varios años fuera del país. La reaparición generó sorpresa entre quienes siguen su historia, marcada por un fuerte retiro de la escena pública.

La presencia de Antoniale en el país fue confirmada por Ángel de Brito, quien reveló que se encuentra en Córdoba desde hace aproximadamente un mes. “Siempre viene para las Fiestas a pasar tiempo con su mamá, pero esta vez vino con el marido”, explicó el conductor, al mostrar una imagen reciente de la pareja en la que también aparece el cantante Marco Antonio Solís.

De acuerdo a lo que trascendió, Loly regresó para pasar las fiestas y participó de distintos encuentros privados, aunque sin brindar declaraciones ni retomar la visibilidad mediática que supo tener años atrás. “Ahí anda Loly de Mercuri, dando vueltas y sin contestar los llamados”, ironizó De Brito al cerrar el tema.

Quién es Walter Mercuri

El hombre que aparece junto a Antoniale en la foto es Walter Mercuri, un argentino vinculado al mundo de la música internacional. Mercuri se desempeña como representante artístico y trabajó con figuras de primer nivel como Marc Anthony y el dúo Wisin y Yandel.

La relación entre Loly y Mercuri se afianzó luego de la separación de la modelo de Jorge Rial, etapa en la que ella decidió radicarse definitivamente en Miami y adoptar un perfil mucho más bajo. Si bien durante un tiempo compartió aspectos de su vida en redes sociales, nunca hizo público su casamiento.

Instalada desde hace años en Estados Unidos y lejos del escándalo, Loly Antoniale eligió reconstruir su vida junto a Walter Mercuri, un hombre ajeno al circuito mediático local pero con fuerte presencia en la industria musical internacional.