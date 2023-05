Loly Antoniale hizo una enigmática publicación, tras la internación de Jorge Rial

Jorge Rial se recupera lentamente en Bogotá, Colombia, luego de haber sufrido un infarto el último fin de semana. En ese contexto, comenzaron a surgir los mensajes de incógnito y las declaraciones sobre el pasado del conductor de «Argenzuela».

Así, en las últimas horas se sumó la publicación de Mariana «Loly» Antoniale, expareja del periodista, en sus redes sociales. La modelo se encuentra viviendo en Miami y dejó la escena pública hace mucho tiempo, luego de la separación con Rial.

En una imagen que subió al feed, Loly se mostró a la orilla del mar junto a su perro, descalza y debajo del cielo azul. A eso, sumó el epígrafe «enviando amor», junto a un emoji de corazón rosa.

Inmediatamente, sus seguidores no lo dejaron pasar. «¿A Jorge?» le preguntaron en los comentarios, casi de inmediato. La conversación siguió en la publicación en este sentido, sin respuestas por parte de la mediática.

La curiosa publicación de Loly Antoniale, tras la internación de Jorge Rial.-

Cómo fue la tormentosa relación entre Loly Antoniale y Jorge Rial

Jorge Rial y Loly Antoniale confirmaron su romance en 2013, en medio de una mini luna de miel en Europa. Junto a Rocío y Morena Rial, que entonces tenían 11 y 12 años, formaron una familia. Siete años después, el romance avanzaba viento en popa y había planes de casamiento.

Sin embargo, ese proyecto fracasó. A mediados de 2015, el conductor anunció la ruptura y aseguró que un problema con una de sus hijas había ocasionado la separación. «Pasó algo que lastimó a una de mis hijas y me dolió porque vino del lado de Mariana. No quiero entrar en detalles pero hubo un hecho que tuvo como protagonista a mi hija. Aquí se le dio todo el amor del mundo, éramos una familia y mis hijas la amaban. Ahí fue el límite» contó entonces Rial.

Años después, la modelo dio su versión de la pelea. «Yo la he pasado muy mal, por eso me fui tanto tiempo. La separación me destrozó. Hoy tenemos cero relación y nos bloqueamos del teléfono y de Twitter», dijo Loly y aseguró que el periodista la «maltrataba verbalmente».

«Me confudía todo el tiempo porque pasaba de ser LA mujer a ser poca cosa, a la nada misma. Hubo destrato verbal, a veces yo le decía ‘pará, ¿por qué me tratás así? Si yo no soy tu enemigo, me tratás peor que un enemigo tuyo'», recordó «La Niña Loly».

«Yo ya no quería que me trataran mal. Se enojaba por tonterías y si yo le hacía planteos por mujeres que le escribían cosas, siempre la culpable era yo. Todo estaba desequilibrado emocionalmente» había revelado.