Una de las mejores voces del reality es la de Valentina Otero, quien superó el «1° Round» del Team Soledad. Conocé acá su historia y su increíble recorrido en La Voz Argentina.

La Voz Argentina: la historia de Valentina Otero, la participante robada dos veces que la rompe

Este lunes, en un nuevo programa de La Voz Argentina, una de las artistas más destacadas fue Valentina Otero. La joven interpretó «Tráfico por Katmandú«, reconocido tema de Fito Páez. Gracias a su gran performance, fue la primer salvada por Soledad Pastorutti.

Tras elegirla, su coach dijo con euforia: «Había que hacer justicia«. Esta frase demuestra el difícil camino que ha transitado la participante a lo largo de la competencia, ya que registra un récord inédito: fue «robada» en dos ocasiones.

En el momento de las devoluciones, la Sole remarcó la fortaleza de Valentina en el certamen: «Ella es de esas personas resilientes que fue por más cada vez que quedó en la cuerda floja. Siempre con una sonrisa. Sos una guerrera y una luchadora«.

Oriunda de Adrogué, provincia de Buenos Aires, Valentina se ganó el cariño de la audiencia con un estilo único e inconfundible. La joven de 22 años contó en su presentación que sus primeros pasos en la música fueron con su tío en su infancia. Además, reveló que sus sueños son escribir su propia música y protagonizar un musical.

La Voz Argentina: el camino de Valentina Otero en el reality

A lo largo del reality show de música, Valentina Otero vivió un sinfín de emociones: felicidad por entrar a la competencia, frustración por perder los duelos y sorpresa tras ser salvada en ¡dos ocasiones!

En la audición a ciegas eligió «Quizas, porque» y se ganó el sí de Miranda! y Luck Ra. Finalmente, decidió ser parte del equipo del dúo, quienes la felicitaron por su performance: «Tenes una voz muy hermosa y cristalina«, resaltó Juliana Gattas.

Luego, en las «Batallas» se enfrentó a Sofía Verna, con quien cantó «Don’t go breaking my heart«. Sus coachs no la eligieron, pero Lali la «robo». Valentina se sorprendió y no pudo aguantar las lágrimas.

En los «Knockouts«, la tercera etapa, tuvo su versus contra Alan Lez. Ella cantó «Bancate ese defecto«, en una de las presentaciones más icónicas de la temporada. Nuevamente, su coach escogió al rival, pero Soledad apretó el botón de «robo» y se la llevó a su equipo.

El reality continuó con los «Playoffs«, donde Valentina interpretó «Estoy tocando fondo«. En esta etapa tampoco fue elegida por su coach y tuvo que esperar a la votación del público. Los seguidores del reality la apoyaron y siguió su camino en el reality.

Finalmente, en «Los rounds«, la quinta fase, la joven fue la primer salvada por Soledad Pastorutti y se mantiene en su equipo. Con solo 28 participantes en juego, Valentina buscará ser la ganadora de La Voz Argentina, con un talento inigualable y una resiliencia destacable.