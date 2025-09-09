Tras su sorpresiva separación, Evangelina Anderson fue protagonista de diversos rumores que la vinculan románticamente. Esta vez, quien brindó nueva información al respecto fue Yanina Latorre y aseguró que la modelo estaría en pareja con un hombre casado. Consultada por esto, Evangelina desmintió los rumores y apuntó contra la conductora. Qué dijo.

Evangelina Anderson desmintió los rumores de romance y apuntó contra Yanina Latorre: «Que mal está la gente»

Después de infinidad de rumores sobre su crisis matrimonial, finalmente Evangelina Anderson confirmó lo que ya no podía negar mas: su separación de Martín Demichelis, su marido por casi dos décadas. En tanto, por estas horas fue Yanina Latorre quien habría descubierto el romance prohibido que estaría viviendo la modelo con un hombre casado.

Según reveló Latorre, los detalles del affaire serían tan fuertes que por el momento prefirió mantenerlo en reserva, pero anunció que “el día que eso salga a la luz, agárrense”. La conductora comentó que no se animaba a contar nada y agregó: “Le pregunté a Ángel (de Brito) para que me ayude a chequear y me dijo ‘no me habla’. No hay prolijidad en esa nueva relación que inició después de separarse, porque el otro estaría en pareja. No hacés las cosas bien cuando te quejás de que te lo hacen a vos», disparó.

En el programa, Yanina aportó más datos sobre el hipotético nuevo romance de Evangelina: reveló quién los habría presentado, dónde se habrían encontrado varias veces y qué es lo que habría pasado en las últimas horas que habría enfriado el affaire.

Ante esto, Anderson fue consultada por el medio Primicias Ya y desmintió los rumores: «¡Dios mio, qué mal está la gente! ¡Justo yo!», en relación a que estaría viviendo un romance con una persona casada y afirmó: «Estoy con mi familia de vacaciones (en Cancún), estoy sola y es mentira lo que se dice. No sé bien que dijo, pero estoy soltera».