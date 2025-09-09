En los últimos días, Lali fue tendencia en las redes sociales por su gran actuación en su show en Vélez. En esta ocasión, le preguntaron sobre los rumores de casamiento con su pareja y no dudo en responder. Mirá lo que dijo.

Lali Espósito habló sobre su posible casamiento con Pedro Rosemblat: ¿Qué dijo?

El pasado fin de semana, Lali Espósito brindó un gran show, con entradas agotadas, en el estadio de Vélez. Además, la artista estrenó un nuevo tema, llamado «Payaso«.

Luego de su presentación, Lali estuvo presente en la avant premiere de la película «Verano Trippin«. En el evento, habló en los micrófonos de LAM y expresó su cansancio tras el show: «Me siento un poco mal. Fue un fin de semana intenso».

Luego, remarcó su alegría por el gran momento profesional que atraviesa: «Tener la posibilidad de hacer estadios es algo que te regala la gente, pero es una construcción artística, es un deseo cumplido«.

El momento más importante de la entrevista fue cuando Pepe Ochoa, conductor de LAM, le comentó sobre los rumores de casamiento con su pareja Pedro Rosemblat. Lali no tardó en responder: «Ay, estás loca vos. Ni en pedo me caso. Ay, no, un gastadero de dinero, al pedo una noche«.

Después de esta cómica respuesta, la cantante aclaró: «Amo ir a los casamientos de mis amigos, que se casen, adoró. Yo estoy bárbara y Pedro también así«.

Los rumores sobre un posible casamiento comenzaron cuando Lali publicó una foto de su visita a un atelier de un diseñador, donde se veían vestidos blancos. Con respecto a la imagen, indicó: «Me fui a probar un traje del show«.

Para cerrar el tema, Lali no descartó la posibilidad de casamiento en un futuro: «Hoy no, nunca digo nunca a nada. Pero hoy en día no es un deseo casarme«.

Lali anunció su documental en Netflix: «La que le gana al tiempo»

Con un video en el inicio de su show del sábado 6 de septiembre en Vélez Sarfield, la cantante Lali Espósito dio a conocer que se viene una ficción contando su vida por Netflix, la plataforma de streaming, que se llamará «La que le gana al tiempo».

El anuncio lo realizó la mismísima Lali en la previa del show de este sábado en el estadio de Vélez. En el clip se ven imágenes suyas de pequeña, haciendo patinaje artístico y una transición de imágenes con el look con el que abre sus shows de «No vayas a atender cuando el demonio llame tour».

Se trata de un documental contando toda su historia desde sus inicios hasta la actualidad, donde logra concretar 4 recitales en Vélez y va por más.