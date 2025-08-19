ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Redes

¿Quién es la nueva novia de Joaquín Furriel?

El actor está saliendo con una española llamada Marta Campuzano.

Redacción

Por Redacción

Joaquin Furriel

Joaquin Furriel

Joaquín Furriel hizo un viaje a las Cataratas del Iguazú junto a su nueva pareja. Según revelaron en Puro Show, el actor apostó una vez más al amor e intentó no contar nada ni mostrarse en redes sociales con su nueva pareja.

Joaquín Furriel disfrutó de un viaje romántico a las Cataratas con su nueva pareja

Sin embargo, en el hotel lo reconocieron y pudieron averiguar el nombre de la mujer. Se trata de Marta Campuzano, una abogada española que también se dedica a hacer artesanías en cerámica.

Ella vive en Madrid, ciudad a la cual el actor va continuamente porque también desarrolla su carrera allí.

Cabe recordar que en los últimos días se lo relacionó con otras famosas como Julieta Cardinali y Pampita, aunque ellas desmintieron tal romance. Quienes sí salieron con Furriel fueron: Paola Krum (madre de su hija Eloisa), Eva de Dominici, Guillermina Valdés y la modelo Naomi Preizler.


Temas

Guillermo Francella

Luis Brandoni

Joaquín Furriel hizo un viaje a las Cataratas del Iguazú junto a su nueva pareja. Según revelaron en Puro Show, el actor apostó una vez más al amor e intentó no contar nada ni mostrarse en redes sociales con su nueva pareja.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios