Así fue el accidente en el que murió Ernestina Pais: el video clave de la investigación

El trágico accidente ferroviario en el que murió la periodista y actriz Ernestina Pais, a los 54 años, sigue generando conmoción. En las últimas horas se conoció un video de una cámara de seguridad que registró el momento en el que el vehículo que conducía fue embestido por una formación del Tren de la Costa.

Las imágenes fueron captadas por una cámara de seguridad privada ubicada a pocos metros del paso a nivel donde ocurrió el siniestro, en el cruce de las calles Sáenz Peña y El Cano, en la localidad bonaerense de Martínez.

Qué muestra el video del accidente

El hecho ocurrió sobre las vías del Ferrocarril Mitre, ramal Tren de la Costa, que une Tigre con Vicente López.

En la grabación se escuchan dos bocinazos de advertencia de la formación ferroviaria y, segundos después, el tren aparece en escena mientras arrastra al Honda Civic negro que conducía la periodista.

Las imágenes se incorporaron al expediente judicial y forman parte del material que analizan los investigadores para reconstruir la mecánica del accidente.

La principal hipótesis que investigan los peritos

De acuerdo con la principal línea de investigación, Ernestina Pais habría intentado cruzar el paso a nivel con las barreras bajas, por lo que el automóvil fue impactado sobre el lateral del conductor.

Los efectivos de la Comisaría 2ª que intervinieron en el lugar constataron que la periodista murió en el acto. Posteriormente, personal de Bomberos y peritos preservó la escena para realizar las pericias correspondientes. La investigación quedó radicada en la UFI de Martínez.

Qué busca determinar la investigación

La fiscal María Paula Hertrig, del Departamento Judicial de San Isidro, ordenó el relevamiento de nuevas cámaras de seguridad de la zona para completar la reconstrucción del recorrido previo al impacto.

Además, distintos testigos señalaron que el automóvil habría cruzado cuando las barreras ya estaban bajas, una circunstancia que ahora deberá ser corroborada con las imágenes y el resto de las pruebas reunidas.

Se dirigía al teatro cuando ocurrió el accidente

Según pudieron establecer los investigadores, Ernestina Pais se dirigía presuntamente al Teatro Niní Marshall, en Tigre, donde tenía previsto participar de una nueva función de «El divorcio del año», la obra que protagonizaba junto a Fabián Vena, Juan Palomino, Guillermina Valdés y Romina Gaetani y que atravesaba una exitosa gira por distintos escenarios del país.