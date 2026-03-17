Quién es Paul Anthony Kelly, el actor que interpreta a John F. Kennedy Jr. en Love Story y sorprende en la serie del momento

La serie Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette se convirtió en uno de los fenómenos del momento, y uno de los nombres que más llamó la atención es el de Paul Anthony Kelly, el actor que da vida al icónico hijo del expresidente estadounidense.

Lejos de ser una figura conocida en Hollywood, Kelly irrumpió con este papel y ya genera repercusión tanto en la industria como en el público.

Un actor desconocido que se quedó con el papel más buscado

Uno de los datos que más sorprende es que Paul Anthony Kelly no era un actor consagrado cuando fue elegido para interpretar a John F. Kennedy Jr.

De hecho, su elección llegó tras un casting complejo: la producción buscaba un perfil muy específico para representar a una figura tan emblemática.

Finalmente, Kelly fue seleccionado luego de pruebas de química y pantalla, incluso cuando la serie estaba cerca de comenzar el rodaje sin tener definido al protagonista.

De modelo a protagonista de una serie internacional

Antes de este papel, Kelly desarrolló gran parte de su carrera como modelo.

Nacido en Canadá en 1988, comenzó en el mundo de la moda tras ser descubierto por cazatalentos y trabajó con marcas internacionales antes de dar el salto a la actuación.

Durante años intentó abrirse camino como actor, pero este proyecto representa su primer gran protagónico en pantalla.

El desafío de interpretar a JFK Jr.

Interpretar a John F. Kennedy Jr. no era una tarea menor. Se trata de una figura muy querida en Estados Unidos, asociada al carisma, la política y una historia personal marcada por la tragedia.

El propio actor reconoció el peso del rol y la necesidad de prepararse en profundidad para lograr una interpretación creíble y respetuosa.

Para ello, investigó su vida, su entorno y su forma de hablar, buscando construir un personaje fiel pero también humano.

Un perfil que contrasta con el personaje

Uno de los aspectos que más llamó la atención es el contraste entre el actor y el personaje.

Mientras JFK Jr. era sinónimo de elegancia clásica, Paul Anthony Kelly tiene un estilo más relajado y alternativo en la vida real, con tatuajes y una imagen alejada del perfil tradicional.

Sin embargo, esa diferencia no impidió que lograra convencer en pantalla.

El papel que puede cambiar su carrera

El éxito de Love Story posicionó a Kelly como una de las revelaciones del año.

Su interpretación no solo lo puso en el radar de la industria, sino que también despertó el interés del público, que comenzó a seguir su carrera de cerca.

Con este protagónico, el actor canadiense pasó de ser un nombre desconocido a convertirse en una de las nuevas caras a seguir en Hollywood.

Una historia que vuelve a fascinar

La serie revive el romance entre John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette, una historia que sigue generando interés décadas después.

En ese contexto, la elección de un actor nuevo como Paul Anthony Kelly se presenta como una apuesta diferente: un rostro fresco para contar una historia ya conocida, pero desde otra mirada.