Quién es Sofía Smaldone, la mujer que habría sido vista junto a Mauricio Macri en una boda familiar

El expresidente Mauricio Macri volvió a quedar en el centro de la atención mediática por su vida personal, luego de que surgieran versiones sobre un posible nuevo romance. En las últimas semanas, su nombre fue vinculado con distintas mujeres, entre ellas la modelo Chloe Bello, quien terminó desmintiendo los rumores.

Sin embargo, durante el fin de semana pasado volvió a surgir una nueva versión que despertó curiosidad en el mundo del espectáculo y la política.

Según lo publicado en revista Caras, el exmandatario fue uno de los invitados destacados a la boda de Rodrigo Valladares Macri, su sobrino, con Emily Lucius. El festejo se realizó en la quinta Los Abrojos, propiedad de la familia Macri.

La mujer que fue vista junto a Mauricio Macri

Durante la celebración, varios invitados advirtieron que Macri habría compartido gran parte de la fiesta con una mujer identificada como Sofía Smaldone.

La situación fue comentada también en el programa Sálvese quien pueda (América TV), donde el periodista Nico Peralta, que estuvo presente en el evento, brindó algunos detalles.

“Mauricio llegó solo a la ceremonia del casamiento, pero cuando empezó la fiesta su actual saliente llegó para acompañarlo”, señaló el periodista.

Según relató, ambos permanecieron durante gran parte de la noche conversando.

“Estuvieron toda la noche sentados juntos y charlando. Ella le hablaba mucho al oído”, agregó Peralta sobre el acercamiento entre ambos.

A qué se dedica Sofía Smaldone

De acuerdo con la información publicada por revista Caras, Sofía Smaldone se presenta en redes sociales como coach motivacional e influencer vinculada al desarrollo personal.

En su perfil comparte contenidos relacionados con bienestar, crecimiento personal y manifestación, donde invita a sus seguidores a “reconocer patrones para volver a tu esencia”.

Según trascendió, tendría dos cuentas en redes sociales: una personal y otra vinculada a su actividad profesional llamada @healingsoulsmethod, donde comparte videos con consejos y frases motivacionales.

En ese perfil supera los 8 mil seguidores y difunde contenidos relacionados con su trabajo. En cambio, su vida privada la mantiene reservada para su círculo cercano.

Fotos que habrían sido eliminadas

En el programa televisivo también señalaron que Smaldone habría compartido imágenes vinculadas al casamiento en sus redes sociales.

Según comentaron los panelistas, las fotos habrían sido eliminadas posteriormente, aunque durante la emisión del ciclo mostraron un video grabado en la fiesta donde se vería al expresidente sentado junto a la mujer.

Incluso se mencionó que habría publicado una selfie junto a Macri acompañada por la canción She’s my partner, aunque luego el contenido fue borrado.

El contexto tras la separación de Juliana Awada

En medio de estas versiones, también se habló de la ausencia de Juliana Awada en el evento. Según trascendió en el mismo programa televisivo, inicialmente estaba previsto que asistiera a la boda, pero finalmente habría decidido no hacerlo.

De acuerdo con lo que se comentó en el ciclo, la decisión habría sido tomada por respeto a la familia y a ella misma, lo que reforzó las versiones de que la separación entre ambos sería definitiva.

Sin confirmación oficial

Por el momento, ni Mauricio Macri ni Sofía Smaldone realizaron declaraciones públicas sobre las versiones que circularon en las últimas horas.

Mientras tanto, el episodio volvió a poner el foco en la vida sentimental del expresidente, que en las últimas semanas generó varias especulaciones en medios y redes sociales.