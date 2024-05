Martín Fierro de Radio y la controversia por los nominados: Se bajó Yanina Latorre y el enojo de Tamara Pettinato.

Este miércoles la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas dio a conocer los nominados para la próxima edición de los Martín Fierro de Radio. La premiación quedó en el ojo de la polémica por importantes ausencias en la lista y por la presencia de Tamara Pettinato en la categoría «columnista de espectáculos».

Por su parte, Yanina Latorre, quién estaba nominada en la misma categoría decidió renunciar a su nominación, ya que considera que la nominaron en la terna incorrecta.

Karina Lavícoli, durísima contra Tamara Pettinato: «A mí no me llega al taquito de los talones»

A la periodista Karina Lavícoli le indignó que Tamara Pettinato fuera una de la nominadas en la categoría «columnista de espectáculos», donde también se encuentran Marina Calabró, Pía Shawn y Marcela Tauro. Por ello, Karina le dedicó unas palabras a Tamara en Intrusos.

«A mi no me chusea nadie y menos ella que no me llega el taquito de la bota» comenzó diciendo la periodista. Luego le habló directamente a la columnista de Radio Con Vos «Yo no saco de portales, no como vos que tenes que repetir lo que yo logró porque soy buenísima en lo que hago«.

«Si necesitas ayuda me mandas un mensaje y yo te paso los teléfonos por ahí alguno te contesta. Suerte gánatelo» concluyó Lavícoli.

Luego, cuando Socios del Espectáculo fue a buscar la palabra de Tamara, la columnista fue contundente. «¿Que te pareció tu terna?¿Que Yanina se bajó?» le preguntó el movilero. «No se bajó, hubo un error por lo que escuche. Yo chocha de que se baje, así somos menos» respondió.

«¿Y qué pensas de la gente que está diciendo ‘Tamara esta nominada pero ella lee los portales’?» le preguntaron. «Por favor, primero que nada ellos también leen los portales y segundo la categoría es columnista de espectáculos, no periodista» contestó.

«No tengo porque lleva información propia nada de eso, yo no soy periodista, voy haciendo lo que se me canta la cola en todos los programas» continuó y luego concluyó: «Me las voy a comer crudas a todas, debería ganar yo a si se arma más polémica«.

Yanina Latorre: ¿Se bajó de la terna o APTRA cometió un error?

La panelista de LAM y conductora de radio en El Observador, Yanina Latorre, decidió bajarse de su nominación a los Martín Fierro de Radio, ya que considera que la nominaron en la categoría equivocada.

En LAM, el conductor Ángel De Brito comentó acerca de la nominación a Yanina. «Ella es conductora, pero está nominada como columnista, pero bueno, así es APTRA. Ella conduce un programa, pero piensan que es panelista. No sé» opinó De Brito.

Si bien Yanina es una de «las angelitas», en esa ocasión no estaba en el programa, por lo que envió un audio aclarando el asunto. «Yo no estoy ofendida porque me ternen por panelista cuando conduzco un programa porque yo soy la reina de las panelistas de la tele» comenzó explicando Latorre.

“No estoy ofendida, a mi me encanta panelear. Pero lamentablemente en radio hace años que no lo hago. Y hace un año y medio que tengo un programa propio de radio. Si quieren, que me ternen como conductora de programa. Aparte me ternaron por El Observador” dijo la conductora.

Luego, apuntó sin tapujos contra Luis Ventura y Marcelo Polino: «No puedo aceptar una nominación por un premio de un trabajo que no hago. No puedo creer que Ventura y Polino digan que estoy bien ternada. Aclarales que aprendan a escuchar radio y a ver televisión”.