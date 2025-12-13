Zootopia 2: la película animada que conquistó al mundo y superó los mil millones de dólares

Zootopia 2 acaba de alcanzar un hito histórico en la taquilla mundial, ya que superó los mil millones de dólares recaudados a nivel global a pocas semanas de su estreno, consolidándose como uno de los mayores éxitos cinematográficos de 2025.

La secuela de Walt Disney Animation Studios ingresó así al exclusivo “club de los mil millones”, confirmando el enorme poder de convocatoria de la franquicia desde su lanzamiento, según se informó la Agencia Noticias Argentinas.

Zootopia 2 hizo historia en la taquilla mundial y ya superó los mil millones de dólares

En sus primeros días en cartelera, la película ya había acumulado 600 millones de dólares, con un desempeño sobresaliente en mercados clave como China y Japón. Tanto el público como la crítica destacaron la nueva historia y la incorporación de personajes como Gary De’Snake, una serpiente que se suma al universo animal de la metrópoli.

Dirigida por Jared Bush y Byron Howard, Zootopia 2 se convirtió además en la película animada de Hollywood que más rápido alcanzó los mil millones, logrando la cifra en apenas 17 días, y en la segunda producción del estudio en hacerlo este año, tras Lilo y Stitch.

Uno de los grandes atractivos del film vuelve a ser Shakira, quien retoma su icónico rol como Gazelle, la superestrella pop de Zootopia. En medio de las fechas de su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran, donde se presentó en el estadio Vélez en una producción de Fénix Entertainment, la artista colombiana incluso asistió a una función especial de la película en Buenos Aires junto a su equipo y sus hijos.

En esta nueva entrega, Shakira también presenta una canción original, titulada “Zoo”, compuesta junto a Ed Sheeran y Blake Slatkin, y producida por el propio Slatkin, Alex (A.C.) Castillo y Sheeran.

El tema ya conquistó a los fanáticos que recuerdan el éxito de “Try Everything”, canción emblema de la primera película ganadora del Oscar en 2016.