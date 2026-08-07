Internación de Denisse González: la exparticipante de Gran Hermano enfrenta un nuevo retroceso

Denisse González, la exparticipante que saltó a la fama en la edición 2023-2024 del reality Gran Hermano (Telefe) y novia de Bautista Mascia, atraviesa un delicado estado de salud que preocupa a sus seguidores.

A más de una semana de haber sido ingresada de urgencia a un centro de salud por un descenso crítico en sus valores sanguíneos, la joven ex Gran Hermano volvió a comunicarse con su comunidad virtual para compartir un panorama complejo.

Lejos de la evolución favorable, que se esperaba tras las primeras intervenciones, la creadora de contenido confirmó que sus parámetros hematológicos sufrieron un nuevo retroceso, lo que obligó al cuerpo médico a reestructurar el tratamiento y extender su estadía clínica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La salud de Denisse de Gran Hermano: el tratamiento en la Clínica Bazterrica y la orden médica

El cuadro de la influencer comenzó a monitorearse, de manera intensiva, luego de que un análisis de rutina advirtiera niveles atípicamente bajos de plaquetas en su organismo. Según precisó la periodista de espectáculos Laura Ubfal, la exparticipante de Gran Hermano se encuentra alojada en las instalaciones de la Clínica Bazterrica, donde un equipo multidisciplinario evalúa las causas de la fluctuación en su torrente sanguíneo.

Aunque durante los primeros días de abordaje se registró un repunte alentador, en las últimas horas los exámenes arrojaron un marcado descenso que encendió las alarmas. «Hoy no obtuvimos el resultado que esperábamos; las plaquetas volvieron a bajar, así que toca cambiar la estrategia. Eso también significa que me voy a quedar unos días más internada», explicó Denisse González en Instagram.

Ante este escenario de vulnerabilidad inmunológica, el equipo de salud dispuso un protocolo de visitas sumamente restrictivo para proteger a la paciente de eventuales contagios o factores de estrés.

En el programa de streaming La Linterna (Bondi Live), su excompañera de certamen Florencia Cabrera confirmó que la familia de la joven emprendió viaje desde la ciudad de Trelew para brindarle contención en este proceso.

Asimismo, trascendió que su entorno íntimo más cercano, que incluye a su pareja y exganador del ciclo, Bautista Mascia, permanece acompañándola en el día a día bajo estrictas medidas de prevención sanitaria para garantizar el reposo adecuado que exige la patología.

La fuerza de Denisse González de Gran Hermano y su reflexivo mensaje en redes

A pesar de la incertidumbre y la angustia que genera la falta de un diagnóstico definitivo, la modelo demostró una notable resiliencia para afrontar la rutina hospitalaria.

A través de un video publicado en sus perfiles interactivos, la joven se filmó realizando su rutina de cuidado personal en el sanatorio, acompañando las imágenes con un fragmento reflexivo del psicólogo Gabriel Rolón enfocado en la importancia de encarar la adversidad con fortaleza mental.

«No les voy a mentir, hay momentos en los que no tengo ganas de nada. Pero hoy me obligué a levantarme, bañarme, ponerme linda para mí y salir un rato de la cama. Mientras el cuerpo hace su parte, yo intento hacer la mía», confesó la joven desde la clínica.

Mientras los profesionales de la salud ajustan el protocolo farmacológico para estabilizar los recuentos celulares, la joven apela a la paciencia y a la contención de sus seres queridos para atravesar este trance, demostrando que la batalla por la salud se gana día a día y con la vista puesta en la pronta recuperación.