«Chorra»: Yanina Latorre volvió a apuntar contra Oriana Sabatini y no se guardó nada

La modelo y podcaster Oriana Sabatini suele mantenerse alejada de los escándalos mediáticos, sin embargo, ni ella puede evitar tener un cruce con Yanina Latorre. La periodista habría revelado información sobre la conflictiva relación entre su papá, Ova Sabatini, y su tía, Gabriela Sabatini, tras la muerte de su madre.

Aparentemente, la pelea se habría desatado por desacuerdos en la familia sobre la división de los bienes. Lamentablemente, el conflicto escaló tanto que la tenista no asistió al casamiento de su sobrina con Paulo Dybala. En diálogo con Ángel de Brito, la joven se quejó de los dichos de Latorre, aunque sin nombrarla. “Me enoja un montón que traten a mi familia de chorra”, dijo Sabatini.

«Ella siempre tiene un complejo de más»: Yanina Latorre le contestó a Oriana Sabatini y fue contundente

Ante la queja de Oriana, Yanina no se quedó callada y salió a contestarle en su programa «Sálvese Quién Pueda». «No hablé de robar. Oriana siempre tiene un complejo más», comenzó diciendo Latorre, tan picante como siempre.

«Ellas dicen que Gaby no se ocupó de su mamá. Gaby dice que sí, siempre solventó todo. Se ve que gestionaba y no estaba tan presente”, expresó la conductora, haciendo hincapié en que la deportista era quien pagaba los gastos y Ova junto a Cathy Fulop cuidaban de Beatriz.

“La mamá tenía un departamento en Miami, que era de Gaby, con carteras, joyas, cosas. Lo que la ofendió y le pareció mal es que, en el momento de la muerte de la señora, Cathy se habría llevado todas las pertenencias y ella creía que había que repartirlo”, afirmó la panelista de LAM.

Luego, intentó aclarar: «Yo nunca usé la palabra robar, Oriana Sabatini. Me molesta que lo diga». Por último, concluyó desafiante: «No me quieren nombrar porque me tienen miedo”.