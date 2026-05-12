Rápidos y Furiosos llega a la TV: confirmaron cuatro series sobre la familia Toretto

A 25 años del estreno de la primera película, la exitosa saga Fast & Furious se prepara para expandir su universo fuera del cine. La franquicia llegará a la pantalla chica con cuatro series inspiradas en la familia Toretto, que estarán ambientadas en el mundo de las carreras, la acción y los históricos personajes que marcaron a varias generaciones.

Fue Vin Diesel quien confirmó que NBCUniversal ya trabaja en el desarrollo de la primera temporada para plataformas de streaming. Además de protagonizar la saga, Diesel participará del proyecto como productor ejecutivo.

La revelación se dio durante una entrevista en el programa de Jimmy Fallon, donde el actor explicó que la decisión surgió luego de años de pedidos por parte de los fanáticos.

“Durante la última década nos dimos cuenta de que los fans querían más. Querían que expandiéramos los personajes clásicos y sus historias”, contó Diesel, quien aseguró que el universo de la franquicia todavía tiene mucho por explorar.

Cómo serán las nuevas series de Rápidos y Furiosos

Según explicó el actor, el proyecto tomó impulso definitivo cuando Donna Langley, directora de contenidos de Universal Pictures, comenzó a supervisar el desarrollo de las producciones.

“Tuve que esperar hasta que fuera el momento adecuado. Y ese momento llegó cuando Donna Langley empezó a supervisarlo todo, porque ahí supe que la integridad de los personajes y lo que nos hace sentir una familia iba a estar protegido también en televisión”, afirmó.

Diesel también confirmó que las cuatro series serán estrenadas en Peacock, la plataforma de streaming de NBCUniversal.

El proyecto ya está en marcha

Además del anuncio oficial, trascendió que una de las series ya tiene un episodio piloto en pleno desarrollo. El proyecto contará con la participación de Mike Daniels, reconocido por su trabajo en Sons of Anarchy, y Wolfe Coleman, vinculado a 9-1-1: Lone Star.

La idea es que las producciones funcionen como spin-offs centrados en distintos personajes y conflictos del universo Toretto, ampliando las historias que ya se conocieron en la pantalla grande.

Mientras tanto, la franquicia también avanza con la producción de Fast & Furious 11, conocida provisionalmente como Rápidos por siempre, cuyo estreno está previsto para el 17 de marzo de 2028.