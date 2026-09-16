Solange Abraham ganó Gran Hermano Generación Dorada 2026: «Jaque mate»

Solange Abraham se consagró ganadora de Gran Hermano Generación Dorada, en una final que marcó un récord absoluto de votos para esta edición, que comenzó el 23 de febrero de 2026. La participante de 37 años volvió a la casa 15 años después de su primera experiencia en el reality y fue la encargada de apagar las luces en esta edición.

El triunfo de Solange también representa un hecho particular en la historia argentina del programa: por segunda vez una mujer gana Gran Hermano, después de la consagración de Marianela Mirra en una de las ediciones anteriores.

Sol Abraham ya había participado de Gran Hermano en 2011. En aquel momento tenía 22 años, era chef y soñaba con convertirse en vedette. Permaneció 126 días dentro de la casa y terminó en el quinto puesto, además de ser la mujer que más tiempo había permanecido en aquella edición, que finalmente ganó Christian U.

Quince años después, Solange regresó al reality con un marcado cambio estético y asumió un rol que dentro de la casa quedó asociado al de “villana”. Su recorrido estuvo atravesado por enfrentamientos y cruces con distintos grupos de participantes, hasta llegar a la definición del programa.

Yipio, la otra gran protagonista de la final

Entre las finalistas también estuvo Yisela Paola Pintos, conocida como Yipio, humorista de stand-up uruguaya, madre y creadora de contenido.

Al ingresar al reality se presentó como “mamá, gorda y comprometida con un chocolatito” y rápidamente se convirtió en una de las participantes con mayor presencia dentro de la casa.

Durante el programa tuvo que abandonar temporalmente la competencia debido a la situación de salud de su madre. Sin embargo, regresó a través del repechaje, donde consiguió el 35,6% de los votos. Tras su vuelta, pasó a liderar uno de los grupos más fuertes de la casa y consiguió llegar hasta la instancia decisiva.

Las 5 finalistas de Gran Hermano: Generación Dorada (2026) conformaron una instancia decisiva compuesta íntegramente por mujeres:

Yisela «Yipio» Pintos

Solange «Sol» Abraham

Charlotte Caniggia (3.ª posición)

(3.ª posición) Luana Fernández

Yanina Zilli

El rating de las finales de Gran Hermano

En cuanto al rating de las finales de las distintas ediciones, los registros aportados muestran los siguientes números: