Cristian Castro volvió a apostar al amor: quién es la mujer con la que celebró tres meses de noviazgo

Cristian Castro atraviesa un nuevo presente sentimental y decidió compartirlo públicamente. El cantante celebró sus primeros tres meses de relación con su nueva pareja y sorprendió con un romántico mensaje en las redes sociales.

La pareja conmemoró su “mesversario” con una publicación en Instagram en la que dejó en evidencia el buen momento que atraviesa. “Tres meses de nosotros, de descubrirnos y de ver cómo este amor crece cada día más, mi amor”, escribió la mujer en el posteo dedicado al artista mexicano.

Según informó Agencia Noticias Argentinas, en base a publicaciones de medios mexicanos, el romance habría comenzado meses atrás y durante un tiempo ambos eligieron mantenerlo alejado de la exposición pública.

Cómo habría comenzado el romance de Cristian Castro

Las primeras versiones indican que Cristian Castro y su nueva pareja se habrían conocido durante una presentación del cantante en México. Desde entonces comenzaron a frecuentarse, aunque sin confirmar públicamente que existía un vínculo sentimental.

Incluso, algunas de las primeras apariciones de la mujer junto al hijo de Verónica Castro pasaron inadvertidas para sus seguidores.

Durante uno de sus recitales en León, Guanajuato, el cantante invitó al escenario a una mujer y le cantó frente al público. En ese momento fue presentada como una más de las fanáticas que suelen participar de ese segmento del show, pero posteriormente trascendió que se trataba de la mujer con la que había comenzado una relación.

También circularon imágenes de ambos compartiendo momentos detrás de escena y en otras presentaciones. El romance se habría desarrollado así durante varios meses con un perfil mucho más reservado, hasta que finalmente decidieron hacerlo público.

El nuevo amor de Cristian Castro tras su separación de Mariela Sánchez

La confirmación de este romance llega después de la mediática relación que Cristian Castro mantuvo con la argentina Mariela Sánchez.

La pareja atravesó diferentes idas y vueltas y llegó a hablar públicamente de casamiento, pero la relación finalmente terminó en medio de una fuerte exposición mediática.

Después de aquella ruptura, al cantante se lo relacionó sentimentalmente con distintas mujeres, aunque no había oficializado un nuevo noviazgo.

Ahora, el romántico posteo por sus primeros tres meses juntos parece marcar una nueva etapa para el intérprete de Azul y No podrás, quien volvió a mostrarse enamorado y dispuesto a compartir su felicidad con sus seguidores.