MasterChef Celebrity continúa siendo uno de los programas más vistos de la televisión argentina, aunque su última emisión mostró una caída en los números de audiencia. El miércoles 18 de noviembre, el reality gastronómico conducido por Wanda Nara volvió a imponerse en el horario central de Telefe, pero quedó por debajo de la marca alcanzada durante la gala de eliminación del martes.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, a partir de las mediciones de Kantar IBOPE, el programa registró 12,6 puntos de rating durante la emisión del miércoles. La cifra le permitió mantenerse al frente de la competencia televisiva, aunque representó una baja respecto de la jornada anterior.

Cuánto midió MasterChef Celebrity el miércoles 18 de noviembre

El ciclo conducido por Wanda Nara volvió a posicionarse como lo más visto de la noche, consolidando el liderazgo de Telefe en el horario central.

Sin embargo, el dato más llamativo fue la diferencia con la emisión del martes 17 de noviembre, cuando el reality había conseguido una de sus mejores marcas de audiencia.

De acuerdo con los números difundidos por Noticias Argentinas, MasterChef Celebrity pasó de 16,9 puntos el martes a 12,6 el miércoles, una diferencia de 4,3 puntos.

La comparación refleja una disminución de la audiencia después de una gala de eliminación que había generado una importante expectativa entre los espectadores.

De todos modos, el programa consiguió conservar el primer puesto y mantenerse como una de las principales apuestas de la televisión abierta.

MasterChef Celebrity: cómo fue la gala que volvió a liderar el rating

La emisión del miércoles marcó el comienzo de la octava semana de competencia y presentó un desafío diferente para los participantes.

En esta oportunidad, los famosos tuvieron que cocinar en parejas, pero con una dificultad adicional: estaban separados por un muro que les impedía verse mientras preparaban sus platos.

Las duplas fueron elegidas por Elizabeth “La Negra” Vernaci, quien había conseguido una medalla en la competencia.

El objetivo era que ambos integrantes de cada equipo lograran presentar exactamente la misma preparación, respetando el sabor, la presentación y hasta la vajilla utilizada.

La prueba exigió coordinación, comunicación y precisión, ya que los participantes debían ponerse de acuerdo sin tener contacto visual.

Quiénes subieron al balcón y quiénes quedaron en riesgo

Después de evaluar las preparaciones, el jurado determinó qué parejas habían conseguido superar el desafío.

Lizy Tagliani y Sebastián Presta, junto con Julieta Poggio y Hernán “Mala Fama” Coronel, lograron subir al balcón y avanzar a la gala de beneficios.

En cambio, Elizabeth “La Negra” Vernaci y Pablo Giralt, además de Edith Hermida y Rocío Robles, recibieron el delantal gris y deberán participar de la instancia de última chance.

La exigencia del desafío estuvo relacionada con una advertencia del jurado: después de una semana sin eliminaciones, los participantes deberán enfrentar pruebas cada vez más difíciles.

Rating de MasterChef Celebrity: por qué fue tan alta la audiencia del martes

La emisión del martes 17 de noviembre estuvo marcada por una gala de eliminación que mantuvo la incertidumbre hasta el final.

En aquella oportunidad, Edith Hermida y Rocío Robles quedaron enfrentadas en una instancia decisiva, pero finalmente ninguna de las dos abandonó la competencia.

La expectativa por conocer quién sería eliminado contribuyó al interés que despertó el programa.

Durante esa transmisión, el reality llegó a registrar un pico de 16,2 puntos a las 22:30, de acuerdo con las mediciones minuto a minuto difundidas por Noticias Argentinas.

La emisión del miércoles, en cambio, estuvo dedicada a un desafío de cocina en parejas y no a una eliminación.

Aunque la diferencia entre ambas jornadas fue importante, MasterChef Celebrity mantuvo su liderazgo en la televisión argentina y continúa siendo una de las propuestas más fuertes de Telefe en el horario central.