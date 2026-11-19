El Tribunal de Impugnación confirmó por unanimidad la condena a un odontólogo de San Martín de los Andes por abuso sexual simple contra una niña de nueve años durante una consulta en 2024. Los jueces rechazaron el recurso de la defensa y ratificaron la pena de un año de prisión de ejecución condicional, además de la inhabilitación especial perpetua para ejercer la odontología con personas menores de 18 años.

La decisión fue adoptada por Andrés Repetto, Estefanía Sauli y Nazareno Eulogio, quienes consideraron que la prueba había sido evaluada de manera integral.

El episodio ocurrió en el consultorio del profesional, donde la niña fue atendida sin la presencia de su madre, que esperaba afuera. Por esos hechos, el juez de juicio Maximiliano Bagnat lo declaró penalmente responsable y le impuso, además de la pena de prisión, la prohibición perpetua de atender a menores de 18 años en todo el país.

El tribunal respaldó el relato de la niña

La defensa había solicitado la absolución. Sostuvo que las pruebas no alcanzaban para acreditar la responsabilidad más allá de toda duda razonable y cuestionó tanto el valor asignado al testimonio de la niña como las evaluaciones psicológicas utilizadas para respaldarlo.

En su voto, Repetto destacó que la niña “identificó con precisión al autor y el ámbito en el que ocurrió el episodio”.

El magistrado también explicó que el relato encontraba respaldo en información aportada por otras personas, aunque ninguna hubiera presenciado directamente el abuso. “La corroboración periférica no exige que otra persona haya observado la conducta atribuida, ni que cada elemento externo confirme por sí solo la totalidad de la acusación”, sostuvo.

Entre esos elementos se tuvieron en cuenta las declaraciones de una compañera de escuela, docentes y familiares. Sus testimonios describieron cambios en el comportamiento de la niña, manifestaciones de angustia y su resistencia a regresar al consultorio odontológico.

La revelación en una actividad escolar de ESI

La primera vez que la niña contó lo ocurrido fue a una compañera, durante una actividad escolar de Educación Sexual Integral (ESI). A partir de esa revelación intervinieron docentes, autoridades de la institución y familiares.

Para el tribunal, ese espacio permitió que la niña encontrara una oportunidad para relatar el episodio. También valoró las observaciones de las personas de su entorno, que advirtieron su angustia, cambios en el desempeño escolar y temor ante la posibilidad de volver a atenderse con el odontólogo.

Los jueces analizaron, además, las evaluaciones psicológicas realizadas a la víctima. Aclararon que esos informes no podían tomarse como una certificación autónoma de lo sucedido, pero sí aportaban información sobre su estado emocional y la persistencia del relato.

Con esos fundamentos, el tribunal concluyó que la valoración probatoria realizada en el juicio era correcta y rechazó por unanimidad la impugnación de la defensa. De ese modo, quedó confirmada la condena dictada en primera instancia.