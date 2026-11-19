La compañía minera canadiense Teck Resources, una de las principales empresas del sector a nivel mundial, llega a Mendoza con la adquisición del proyecto de exploración Barroso-Montura, ubicado en el departamento de San Rafael, en una zona de gran potencial cuprífero.

El anuncio fue realizado por el Gobernador Alfredo Cornejo, quien aseguró que “es una muestra concreta de confianza en la estabilidad, la seguridad jurídica y el rumbo que venimos sosteniendo en la provincia”.

El mandatario agregó: “Teck Resources llega a San Rafael con el proyecto Barroso-Montura, ubicado en una región de gran potencial cuprífero, próxima a la mina chilena El Teniente”.

Por su parte, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, afirmó: “La llegada de Teck Resources representa un nuevo avance para el desarrollo minero de Mendoza y confirma el creciente interés de las grandes compañías internacionales por nuestro potencial geológico.

Estamos logrando que ese potencial se traduzca en nuevas inversiones en exploración, especialmente en cobre, un mineral estratégico para la transición energética. Que una empresa de esta envergadura elija nuestra provincia demuestra la importancia de contar con reglas claras, seguridad jurídica y una política sostenida para desarrollar una minería responsable”.

Barroso-Montura comprende una superficie aproximada de 13.500 hectáreas y se encuentra próximo a El Teniente, en Chile, uno de los yacimientos subterráneos de cobre más importantes del mundo, cuya extensa red de galerías supera los 4.500 kilómetros.

La incorporación de Teck a la actividad exploratoria mendocina se produce mientras la compañía avanza en su proceso de fusión con Anglo American, una operación que, de concretarse, dará origen a uno de los cinco mayores productores de cobre del mundo.

Para iniciar las actividades de exploración, Teck Resources deberá presentar el Informe de Impacto Ambiental (IIA) del proyecto, que dará inicio al procedimiento de evaluación correspondiente ante la Autoridad Ambiental Minera de Mendoza.

Durante esta instancia se analizarán las características de las tareas previstas y sus posibles impactos ambientales, de acuerdo con las exigencias establecidas por la normativa provincial.

En caso de obtener la aprobación de la Autoridad Ambiental Minera, el proyecto deberá ser remitido a la Legislatura provincial para su ratificación, conforme a lo establecido por la legislación mendocina para los proyectos de minería metalífera.