El sector del Puente 83 en Ruta 22 es uno de los más deteriorados del corredor nacional. Foto: Flor Salto.

La segunda convocatoria para realizar obras de emergencia en Puente 83 recibió dos ofertas. Los trabajos forman parte del primer paquete de intervenciones que impulsa Río Negro sobre las rutas 22 y 151, luego de asumir la gestión y el mantenimiento de esos tramos que fueron transferidos por Nación. La Provincia declaró la emergencia vial para acelerar las reparaciones en los sectores más deteriorados.

La apertura de sobres se realizó este jueves, pasadas las 10, en Viedma, con la presencia de autoridades de Vialidad Rionegrina. La firma Ribeiro SRL presentó una propuesta de $2.882 millones, equivalentes a unos US$1,83 millones, mientras que CECOSA cotizó los trabajos en $2.999 millones (alrededor de US$1,90 millones).

El presupuesto oficial actualizado por Vialidad Rionegrina era de $2.530 millones, unos US$1,61 millones. De esta manera, la propuesta de Ribeiro quedó un 13,9% por encima de ese monto y la de CECOSA, un 18,5%. Ambas se ubicaron dentro del margen del 20% que había sido determinante en el primer procedimiento.

Ahora el organismo provincial deberá analizar la documentación y las condiciones técnicas y económicas de las dos propuestas para determinar si cumplen con los requisitos y avanzar con la adjudicación.

Por qué el primer llamado para realizar las obras de emergencia en Puente 83 quedó desierto

El primer procedimiento había recibido tres propuestas: las de Ribeiro SRL, Omega RLP y CN Sapag. Sin embargo, ninguna permitió avanzar con la contratación.

Omega fue descartada porque no presentó la certificación de capacidad técnico-financiera exigida. Ribeiro acompañó documentación correspondiente a otra obra y su propuesta no pudo ser considerada en el análisis técnico. En tanto, CN Sapag cumplía con los requisitos, pero su oferta superaba en más de un 20% el presupuesto oficial actualizado.

Por esos motivos, la comisión recomendó declarar desierto el primer llamado y autorizar una nueva convocatoria con un presupuesto actualizado. En esta segunda apertura se presentaron Ribeiro y CECOSA, cuyas ofertas quedaron por debajo de aquel límite.

Qué se hará en Puente 83 y qué seguirá pendiente

La contratación comprende el sector de la Ruta Nacional 22 entre los kilómetros 1202 y 1215, en jurisdicción de Cipolletti. Aunque el pliego abarca ese tramo de 13 kilómetros, la intervención anunciada para esta primera etapa está concentrada en las colectoras de Puente 83: se prevé repavimentar unos 400 metros de cada lado.

El objetivo es mejorar las condiciones de circulación en los laterales, que actualmente presentan pozos y sectores deteriorados y son utilizados por los vehículos para pasar de un lado al otro de la ruta. La obra contempla fresado del pavimento existente, reparación de los sectores dañados y colocación de una nueva carpeta asfáltica.

El proyecto técnico también establece la recomposición de la base granular, con un espesor final de 15 centímetros: se escarificará la estructura existente y se incorporará material antes de compactarla. La carpeta de concreto asfáltico en caliente tendrá un espesor previsto de cinco centímetros. Los puntos precisos donde se realizarán las tareas serán determinados por la inspección de Vialidad Rionegrina.

En una entrevista anterior, el ministro de Obras Públicas, Alejandro Echarren, había explicado que la prioridad era poner en condiciones las colectoras para que los conductores pudieran circular con mayor seguridad. También había aclarado que esa intervención no habilitará los carriles centrales de la autovía, que seguirán sin poder utilizarse hasta que se resuelva una obra de mayor escala que permita resolver el cuello de botella en la zona y la circulación de los barrios cercanos al corredor.

La transformación de la Ruta 22, una obra sin terminar

El sector de Puente 83 forma parte de la Sección 5 de la transformación de la Ruta Nacional 22, una obra que comenzó hace más de una década y quedó inconclusa. Los trabajos estaban a cargo de una UTE integrada por CPC y CN Sapag y alcanzaron un avance cercano al 80%. Los tramos finalizados se encuentran inhabilitados actualmente y se mezclan con otros sin finalizar como en la zona del Puente 83.

La situación contractual también demoró la intervención de la Provincia: el contrato con la UTE seguía bajo la órbita de Vialidad Nacional. Con el traspaso de las rutas, Nación liberó ese vínculo y Río Negro quedó en condiciones de avanzar con los trabajos pendientes mediante una renegociación.

Según el informe, entre General Roca y Allen circulan unos 11.265 vehículos por día, con un 38% de tránsito pesado; entre Allen y Cipolletti el promedio es de 17.100, con fuertes aumentos anuales; y en el acceso a Neuquén los flujos van de 50.000 a más de 90.000 vehículos diarios. Para el cálculo, el trabajo adoptó un promedio de 30.000 vehículos por día y aclara que, seguramente, el número real sea mayor, por lo que las estimaciones son conservadoras.

Cuándo firmarán los contratos de las rutas 22 y 151

La apertura de Puente 83 completa la instancia de presentación de ofertas para las cuatro intervenciones de emergencia que la Provincia impulsa en las rutas nacionales 22 y 151. En los otros tres tramos, Vialidad Rionegrina ya recomendó la preadjudicación de los trabajos a distintas empresas.

Para el sector entre el puente sobre el río Colorado y Choele Choel, la propuesta fue para Ingeniería y Arquitectura. En el tramo entre Choele Choel y Chichinales, la comisión recomendó a CECOSA, mientras que para la Ruta 151, entre Medanito y el límite con La Pampa, propuso a Ribeiro SRL.

El Gobierno provincial espera iniciar con las firmas de los contratos de esas obras durante la próxima semana, con el 24 de noviembre como fecha estimada. Mientras tanto, la propuesta para Puente 83 deberá atravesar su propia evaluación antes de que se pueda definir la empresa que ejecutará los trabajos.

Las empresas tendrán 90 días para ejecutar las obras y se prevé el inicio de los trabajos antes de fin de mes, explicaron desde el Ministerio de Obras Públicas.