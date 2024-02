Reapareció Brian, el ex de Sabrina de Gran Hermano: «Una mentira más y cuento toda la verdad»

La eliminación de Sabrina Cortez de Gran Hermano causó un revuelo. La joven había sido acusada de infiel por la relación que mantuvo con Alan Simone dentro de la casa.

A los fanáticos no le gustó nada la actitud de Sabri en el reality debido a que mientras se relacionaba con Alan estaba en pareja con Brian Fernández. En las últimas horas, la participante aseguró que habló con su ex.

“Me parece un montón que una persona quiera continuar una relación cuando te estoy diciendo que me pasaron cosas con otro chabón”, sostuvo en diálogo con Se Picó, el programa de Gastón Trezeguet en República Z. Luego de estas declaraciones, Brian se mostró enojado y se pronunció en la red social X.

“Todo bien que te quieras limpiar la imagen para el repechaje, pero ya me estoy cansando. Escucho una mentira más y salgo a contar toda la verdad. Te aseguro que a la gente no le va a gustar. Acordate que yo no vivo de la fama ni me interesa todo esto, no tengo nada que perder”, disparó Brian en sus redes sociales.

Todo bien que te quieras limpiar la imagen para el repechaje pero ya me estoy cansando.. Escucho una mentira mas y salgo a contar toda la verdad y te aseguro que a la gente no le va gustar. Acordate que yo no vivo de la fama ni me interesa todo esto, no tengo nada que perder.. — Brian Fernandez (@bdfernandez95) February 14, 2024

Gran Hermano y una dura advertencia a Manzana

Federico Farías, conocido popularmente como «Manzana», recibió un fuerte llamado de atención por parte de Gran Hermano. El Big descubrió al participante tucumano en medio de una grave falta y lo llamó al confesionario.

«Vamos a ver ahora el chiquero de Manzana, a tal punto que Gran Hermano le llamó la atención«, dijo el conductor Santiago del Moro, al presentar el video con la dura advertencia al participante.

Antes del reto, Federico estaba echado en la cama comiendo una manzana y al notar que la fruta no estaba del todo limpia decidió lavarla con agua que había dentro de un vaso y mojó así la alfombra del cuarto. Ante esto, Gran Hermano lo llamó al confesionario.