El conmovedor llanto de Santiago del Moro al recordar a Silvina Luna en Gran Hermano

Junto a los «hermanitos» de esta Casa y de otras temporadas, la producción celebró este miércoles el amor dentro de Gran Hermano y Santiago del Moro no pudo contener las lágrimas ante las imágenes de Silvina Luna, quien murió a fines de agosto último y había iniciado su carrera en el reality de Telefe veinte años atrás.

Difícil de emocionar, según Santiago del Moro definió, el conductor de Gran Hermano se quebró a la salida de un clip sobre el Día de los Enamorados, donde se la ve a Silvina Luna diciéndole a Pablo Heredia, otro participante del reality, que estaba enamorada de él.

“Un minuto por favor. Les quiero contar algo personal. No soy una persona que llora fácil, me cuesta mucho. Me emocioné cuando la vi a Silvina (Luna). Ella tiene que ver con la historia del programa. Hay que seguir. Tengo tantas cosas para decir y es la emoción y que fluya como en este caso. Me emocioné hace un rato y ahora cuando la veo. No lo puedo creer. Un abrazo a su familia” reveló Santiago del Moro, con dificultad para reponerse del conmovedor momento.

Silvina Luna murió el pasado 31 de agosto, luego de una larga agonía que la mantuvo internada en el Hospital Italiano de Buenos Aires. La modelo se encontraba en tratamiento por una hipercalcemia, que le había afectado gravemente los riñones y eso se trasladó al resto de su cuerpo.

Años después de salir de Gran Hermano y a partir de una tapa de revista, Silvina Luna se sometió a una cirugía estética con el médico Aníbal Lotocki. Se estima que el profesional, que no es cirujano plástico, le aplicó metacrilato en los glúteos para darles forma y el producto no autorizado para intervenciones de estas características se trasladó por todo su cuerpo, provocándole el trágico final.

San Valentín: Otras parejas que se conformaron en Gran Hermano

El clip que conmovió a Santiago del Moro tenía por objetivo mostrar el amor dentro de la Casa de Gran Hermano, ya que muchas parejas se conformaron a partir de la convivencia dentro del reality.

Entre las parejas más reconocidas se destacaron la de Jimena Capristo y Gustavo Conti, Natalia Fava y Santiago Almeyda, y «Osito» y Jonathan Dieguez.

Además, hubo imágenes de Coti y el «Conejo», la «Tora» y Nacho, junto a las infaltables de Marcos Ginocchio y Juli Poggio y Daniela Celis junto a Thiago Medina, quienes fueron papás hace pocas semanas atrás.