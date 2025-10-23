Reapareció Lourdes Fernández y habló tras la denuncia de su madre: “Estoy perfecta, gracias”

Lourdes Fernández reapareció en sus redes sociales con un video desde su casa, trayendo tranquilidad sobre su paradero y anunciando que se encuentra bien.

“Chicos, me acabo de levantar. Me cagan las llamadas. Estoy con gripe desde el lunes”, informó.

La cantante se mostró visiblemente enojada por la “falsa” denuncia: “Alguien les informó muy mal y me voy a encargar de saber quién es”.

Y agregó: “Estoy perfecta, gracias”.

En el video, que dura 42 segundo, también agradeció a los seguidores que se preocuparon por ella: “Mando un beso. Gracias por ocuparse de mí y estar pendientes, pero… Estoy bien”

La mamá de Lourdes Fernández denunció su desaparición: no sabe nada de ella desde el 4 de octubre

La madre de Lourdes Fernández, exintegrante de Bandana, denunció su desaparición al no tener contacto con ella desde el 4 de octubre. La presentación fue realizada ante la Comisaría Vecinal 14B, mediante un mail enviado a la Oficina Central Receptora de Denuncias del Ministerio Público Fiscal.

En la denuncia también se mencionó a Leandro García Gómez, expareja de la cantante, quien en 2022 había sido acusado por violencia de género. Al presentarse en el domicilio, la policía fue recibida por el hombre, quien aseguró que Lourdes ya no vive allí y se negó a permitir el ingreso sin una orden judicial, por lo que se dispuso una consigna policial en el lugar.