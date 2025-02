Revelan cómo es el exigente entrenamiento físico de Shakira para estar a pleno en los shows

Shakira comenzó su tour “Las mujeres ya no lloran” y sorprendió en cada uno de los escenarios en los que se estuvo presentando en los últimos días. Durante su paso por Colombia, su coreógrafa, Maite Marcos, habló con Semana sobre el exigente entrenamiento físico que viene haciendo la artista para bailar sobre el escenario y moverse con tanta destreza.

Cómo se construyó el show y que cosas se tuvieron en cuenta

Sus ensayos son intensos y, según reveló la coreógrafa, Shakira es capaz de estar seis horas seguidas bailando hasta aprenderse los pasos a la perfección y tuvo jornadas de hasta 14 horas en las últimas semanas.

El desarrollo de las coreografías para el show le llevó alrededor de un año, donde intercambiaron reuniones creativas para poder plasmar las ideas que presentaba la cantante. “La primera fase fue lanzar todos los deseos de Shakira, qué tiene con su nueva música, con lo que le apetece darles a los fans, cómo construir su narrativa y empezar a darle forma. Al inicio fue un trabajo puramente teórico, de brainstorming (lluvia de ideas), de analizar ideas. Ella es una persona sumamente creativa y empieza lanzando un montón de ideas que luego se analizan en equipo”, reveló Maite.

En equipo eligieron a los diez bailarines que formar parte del tour, los cuales fueron elegidos por su talento y por la diversidad cultural. “En esta gira ella tenía ganas de ofrecer algo más a sus fans y de hacer algo más grande o mejor a lo que ya había mostrado antes. Por eso incluye a los bailarines, porque en sus anteriores giras nunca había llevado bailarines. Sí que había llevado en una ocasión dos bailarinas, pero nada más que dos y salían en cuatro temas. En cambio, esta vez, ella tenía ganas de sentirse arropada por bailarines, de poder comunicar también su coreografía a través de bailarines y por eso llevamos a diez bailarines”, sumó la coreógrafa.

Así es el entrenamiento de la cantante

Tanto Shakira como los bailarines entrenan todos los días. Hacen yoga, estiramientos y ejercicios de fuerza, antes de comenzar a bailar. “Es impresionante porque ella ensaya más que nadie, porque es capaz de ensayar una sola secuencia de movimientos que está compuesta, por ejemplo, de cinco movimientos unas 100, 200, 300 veces y puede pasarse hasta seis horas seguidas”, reconoció Maite, que admira a Shakira por su ética de trabajo y su pasión.

“He aprendido muchísimo, he crecido muchísimo como profesional y a su lado ha crecido nuestra amistad, me siento profundamente agradecida y te digo que no importa el tiempo que hace que yo conozco a Shakira porque cada vez que la veo me admira el ver como ella se supera cada día a sí misma, como tiene todavía esa capacidad de aprendizaje, de querer mantener la sorpresa, esa capacidad de amar lo que hace esa voluntad de esforzarse y a mí, bueno me mueve, me siento muy conmovida. La admiro como ser humano y primero y después como artista porque es sinceramente todo un lujo”, aseguró Maite Marcos.

El tour comenzó en Brasil el 11 de febrero, luego estuvo en Perú y actualmente en Colombia. El turno de la Argentina será los días 7 y 8 de marzo en el Campo Argentino de Polo.