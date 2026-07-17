Revelan qué pudo haber causado el accidente de helicópteros en Río en el que murió Gaspi Prim

El informe preliminar sobre el accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro, en el que murieron seis personas —entre ellas Gaspar «Gaspi» Prim Díaz—, indicó que la colisión podría haberse producido porque ambos helicópteros volaban por la misma ruta y uno de ellos no tenía el radar activo para ser detectado.

Según informaron medios locales, el análisis elaborado por el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa) determinó que las dos aeronaves utilizaban trayectorias coincidentes. Además, precisó que el helicóptero con matrícula PR-DJJ, en el que viajaba únicamente el comandante Charles Marsillac, fue monitoreado por radar hasta el momento del impacto.

Uno de los helicópteros no fue detectado por el radar

En tanto, la aeronave con matrícula PP-MAC no fue detectada por los radares del Control del Espacio Aéreo. Había despegado del aeropuerto de Jacarepaguá con destino a Angra dos Reis, en la Costa Verde, según informó el sitio brasileño G1.

En ese helicóptero viajaban el piloto Alexandre Souza y los pasajeros Lucas Frota, Gaspar Prim, Oliver Tree y Lucas Vignale.

Cómo ocurrió la colisión, según el informe

El reporte explicó que la aeronave debía desplazarse por las rutas de Praia y Grota, cuyos recorridos se cruzan en un punto conocido como Tachas. De acuerdo con la reconstrucción preliminar, fue allí donde ambos helicópteros colisionaron, en las inmediaciones de la línea hidroeléctrica de Grota, cerca de Recreio.

El informe también detalló que el helicóptero en el que viajaba únicamente el piloto se desplazaba a 244 metros de altitud y a una velocidad aproximada de 200 kilómetros por hora al momento del impacto.

El clima no habría influido en el accidente

Por último, el documento señaló que las condiciones meteorológicas eran favorables para el vuelo visual y que, hasta el momento, no existen indicios de que el clima haya sido un factor determinante en la tragedia. La investigación continúa para establecer con precisión las causas del accidente y determinar si hubo otras fallas operativas o de coordinación aérea. el siniestro.

Asimismo, precisó que ninguna de las dos aeronaves contaba con registradores de datos o de voz de cabina —las denominadas “cajas negras”—, ya que esos equipos no son obligatorios para los modelos involucrados, aunque un dispositivo GPS recuperado de uno de los helicópteros permitió reconstruir parte del recorrido.

No obstante, el Cenipa aclaró que se trata de un informe preliminar y que la investigación continúa en curso, por lo que el documento no establece las causas del accidente ni determina responsabilidades. El informe final será el que identifique los factores que contribuyeron a la colisión ocurrida el 14 de junio en el barrio de Recreio dos Bandeirantes.