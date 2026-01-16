ESCUCHÁ RN RADIO
Wanda Nara apuntó contra periodistas por “falsa información”: “Quieren lo peor de mí”

Wanda Nara salió al cruce de versiones que aseguraban el fin de su vínculo con Telefe en diciembre, cuestionó a periodistas y portales por no chequear la información y confirmó que tiene un contrato vigente por tres años con el canal.

 La mediática Wanda Nara volvió a salir al cruce al ver crecer un rumor sobre su vínculo profesional con Telefe, apuntando contra periodistas y portales que se hicieron eco de la supuesta información. 

El enojo de la conductora fue por una “noticia” de que su contrato con Telefe tenía vigencia únicamente hasta el mes de diciembre

Wanda Nara desmintió rumores y fue contundente: confirmó que tiene contrato con Telefe por tres años

A través de su cuenta de X, Wanda Nara expuso un mensaje de una persona vinculada a Intrusos preguntándole por una “primicia” del periodista de espectáculos Nacho Rodríguez. 

En la información, Rodríguez contaba que Wanda “no tiene contrato por varios años, como venía comentando” en distintos medios, sino que finalizaba en el mes de diciembre y que, posterior a ello, no habría nuevos proyectos para ella en el canal. 

“Tan difícil es preguntar? A las fuentes? Gracias, besos», cuestionó la mediática.

«No entiendo si quieren lo peor para mí? Si son envidiosos? O si no pueden hacer una carrera sin tirar mierda a otro?”, cerró contundente. 

En la captura, Wanda hizo público que tiene un contrato firmado por tres años con el canal de la familia, terminando de una vez por todas con el rumor. 


