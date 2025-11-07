El secreto detrás del inconfundible perfume de Luis Miguel: ¿Cuál es y cuánto cuesta?

Luis Miguel es conocido por ser un galán rompecorazones que conquista con tal solo su presencia. Uno de sus grandes atributos es su aroma, el cual mantiene hace ya varios años.

Según trascendió, el perfume predilecto de Sol de México se llama Bijan For Men, una fragancia del medio oriente que mantiene un toque atemporal que solo los clásicos suelen llevar y lucir.

Con notas cítricas de bergamota y lavanda que van evolucionando en un aroma a cuero y almizcle. Además, tiene unos destellos cálidos de sándalo y vainilla. En esencia, es una fragancia que se resume en una sola palabra: lujo.

El perfume tuvo su prime en ventas en los 80 y 90, pero aún se mantiene vigente debido a su gran aroma.

Cuánto cuesta el perfume que usa Luis Miguel

Si bien uno asumiría que el aroma que el Sol de México utiliza en su día a día es exclusivo, su precio en realidad es bastante accesible a comparación de otros.

En un popular sitio de ventas, la fragancia está valorada en aproximadamente 96 mil pesos pero actualmente rebajada en $81138 pesos.