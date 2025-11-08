Ricardo Montaner agotó las entradas en Buenos Aires y anunció una nueva fecha en el Movistar Arena

Ricardo Montaner volverá a cantar en vivo y el entusiasmo de sus seguidores fue inmediato, ya que, en cuestión de horas, el artista agotó todas las entradas para su show del 21 de febrero en el Movistar Arena, donde dará inicio a su nueva gira mundial “El Último Regreso World Tour 2026”.

“Montaner vuelve con todo: el artista inicia su gira ‘El Último Regreso World Tour 2026’ desde Buenos Aires”

Ante la enorme demanda, se sumó una segunda fecha para el 22 de febrero, cuyas entradas estarán disponibles desde el lunes 10 de noviembre a las 16 horas en movistararena.com.ar, con todos los medios de pago y hasta seis cuotas sin interés con Banco Ciudad.

Tras varios años de silencio sobre los escenarios, Montaner emprende un tour que marca su reencuentro con el público y una nueva etapa personal y artística.

Según explicó el propio músico, este regreso simboliza una renovación: “Un día me detuve… pero ya no puedo más. Los espero en el tour El Último Regreso”, escribió el cantante en un mensaje a sus fans.

Durante este tiempo de pausa, Montaner decidió bajar el ritmo y mirar hacia adentro, luego de más de cuatro décadas de carrera ininterrumpida.

Ahora vuelve con energía renovada, nuevas canciones y una producción que promete ser una celebración de su legado musical.

La gira comenzará en Buenos Aires, continuará el 1° de marzo en Córdoba (Estadio Instituto) y seguirá por Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Colombia, México, Ecuador, Perú, Chile, Estados Unidos y República Dominicana, para luego extenderse por Europa, con conciertos confirmados en España, Francia e Italia.

Nuevo single y videoclip

El lanzamiento del tour coincide con la salida de su nuevo single, “El Último Regreso”, ya disponible en todas las plataformas digitales junto con su videoclip oficial.

El tema, fiel al estilo emotivo de Montaner, combina nostalgia y esperanza, y funciona como carta de presentación de esta nueva etapa artística.

Con más de 40 años de trayectoria, 25 discos de estudio y una lista interminable de éxitos, Ricardo Montaner se consolidó como una de las voces más importantes de la música latina.

A lo largo de su carrera ha recibido premios Multiplatino, Gaviotas de Oro y Plata en Viña del Mar, Latin Grammy y múltiples reconocimientos de Billboard. En 2024 fue distinguido con el galardón “Latin American Music Awards Legacy” por su contribución histórica a la industria musical y su impacto en la cultura hispana.

Montaner promete que este tour será mucho más que una serie de conciertos: será un reencuentro emocional con su público, una celebración de cuatro décadas de música y amor compartido.