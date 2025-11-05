Cuántos hijos tiene Ricardo Montaner y cuáles son artistas

Ricardo Montaner no solo es una figura icónica de la música romántica, sino también el pilar de uno de los clanes familiares más influyentes y exitosos de la industria del entretenimiento latino.

El cantante venezolano-argentino es padre de cinco hijos, quienes han crecido bajo el foco público y, en su mayoría, han forjado sus propias carreras artísticas.

La descendencia de Montaner se divide entre sus dos matrimonios: Alejandro y Héctor, de su primera unión, y el famoso trío conformado por Mau, Ricky y Evaluna, fruto de su relación con Marlene Rodríguez Miranda.

Uno por uno, los cinco hijos de Ricardo Montaner

Ellos conforman gran parte del popular «Clan Montaner» y varios se dedican también a la música:

Alejandro Montaner: Es el primogénito de Ricardo, fruto de su primer matrimonio con Ana Vaz. Aunque incursionó en la música, actualmente se desempeña en el ámbito empresarial como vicepresidente A&R en Sony Music Latin. Héctor Montaner: También es hijo de su primer matrimonio. Sigue los pasos de su padre como compositor y cantante, trabajando con varios artistas de renombre. Mauricio Montaner (Mau): Es el mayor del dúo «Mau y Ricky», y uno de los hijos de su actual matrimonio con Marlene Rodríguez Miranda. Se dedica a la música como cantante, compositor y productor. Ricardo Andrés Montaner (Ricky): Es el otro integrante del popular dúo «Mau y Ricky», y también hijo de Marlene Rodríguez Miranda. Al igual que su hermano, es cantante y compositor. Evaluna Montaner: Es la única hija mujer y la menor de todos. Se dedica a la música y la actuación. Está casada con el cantante colombiano Camilo.

Los tres hijos menores (Mau, Ricky y Evaluna) son fruto de su matrimonio con Marlene Rodríguez Miranda.