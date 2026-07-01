Robert De Niro reveló cuál es la rutina que sigue a los 82 años para mantenerse activo

El actor ganador del Oscar mantiene una estricta disciplina diaria que combina madrugones, alimentación equilibrada, ejercicio físico y una intensa actividad profesional.

A sus 82 años, Robert De Niro sigue demostrando que la edad no es un impedimento para mantenerse activo. Lejos de pensar en el retiro, el actor continúa filmando, administrando sus negocios y sosteniendo una rutina basada en la disciplina, la constancia y los hábitos saludables.

Su día comienza mucho antes del amanecer, una costumbre que mantiene desde hace décadas y que, asegura, le permite aprovechar al máximo cada jornada.

La rutina matutina de Robert De Niro: cómo empieza cada día

Lejos de los excesos, Robert De Niro suele levantarse entre las 5 y las 6 de la mañana, incluso cuando no tiene compromisos laborales.

El hábito nació durante los años en los que debía llegar a los estudios antes del amanecer para las largas sesiones de maquillaje previas a los rodajes. Hoy aprovecha esas primeras horas de tranquilidad para leer, estudiar guiones y supervisar los proyectos vinculados a Nobu, la reconocida cadena internacional de hoteles y restaurantes que cofundó.

Qué desayuna Robert De Niro a los 82 años

El desayuno del actor es simple, pero nutritivo. Según contó, suele elegir:

Café negro.

Jugo de naranja recién exprimido.

Huevos , revueltos o pasados por agua.

, revueltos o pasados por agua. Pan integral tostado o los tradicionales bagels de Nueva York.

Lejos de seguir dietas de moda o extremadamente restrictivas, De Niro apuesta por una alimentación equilibrada, enfocada en mantener un nivel constante de energía para afrontar sus extensas jornadas de trabajo.

El ejercicio, una parte clave de su estilo de vida

Después del desayuno llega el momento de entrenar. Bajo la supervisión de su entrenador personal, James Brady, realiza actividad física entre tres y seis veces por semana.

Su rutina combina ejercicios cardiovasculares con trabajos de fuerza adaptados a su edad, con el objetivo de preservar la masa muscular y conservar la resistencia física.

Para el actor, el entrenamiento no responde a una cuestión estética, sino que forma parte de una disciplina que le permite seguir afrontando las exigencias del cine.

Una carrera construida sobre la preparación y el compromiso

Nacido en Manhattan e hijo de artistas, Robert De Niro encontró en la actuación una forma de vencer su timidez desde muy joven.

A los 16 años abandonó la escuela para estudiar con Stella Adler y Lee Strasberg, dos referentes del Método Stanislavski, donde aprendió que la preparación física y psicológica es fundamental para construir un personaje.

Ese compromiso quedó reflejado en varios de sus papeles más recordados. Para «El Padrino II» se instaló en Sicilia para aprender el dialecto local y obtuvo su primer Oscar. Más tarde, para «Taxi Driver», trabajó como taxista real en Nueva York, mientras que para «Toro salvaje» entrenó como boxeador profesional y aumentó más de 27 kilos, interpretación que le valió su segundo premio de la Academia.

Empresario, padre de siete hijos y una agenda que no se detiene

Además de su exitosa carrera en Hollywood, Robert De Niro desarrolló una importante faceta empresarial. Es uno de los fundadores de Nobu, una marca de hoteles y restaurantes de lujo con presencia en distintos países.

Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, también impulsó la creación de un festival de cine con el objetivo de contribuir a la recuperación cultural y económica de su barrio en Nueva York.

En el plano personal, es padre de siete hijos y en 2023 volvió a sorprender al anunciar el nacimiento de Gia, fruto de su relación con Tiffany Chen. Además, acompañó públicamente a su hija Airyn durante su proceso de transición.

Un presente lleno de reconocimientos

La vigencia de Robert De Niro continúa intacta. En 2024 recibió una nueva nominación al Oscar por «Los asesinos de la luna», la décima película que realizó junto al director Martin Scorsese.

Un año después, el Festival de Cannes le otorgó la Palma de Oro Honorífica en reconocimiento a toda su trayectoria, una distinción que reafirma su lugar como una de las grandes leyendas vivas del cine mundial.