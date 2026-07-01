El papa León XIV nombró a la hermana Alessandra Smerilli en cargo de alto nivel de la Curia Romana

El papa León XIV hizo el nombramiento de una mujer en la jerarquía de la Santa Sede, al promover a la hermana italiana Alessandra Smerilli como Prefecta del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.

Sustituirá al cardenal canadiense Michael Czerny, que se jubila y cumple 80 años este mes. Es el segundo nombramiento de una mujer para un cargo de alto nivel en la Curia Romana. La anterior fue María Montserrat Alvarado, como Prefecta del Dicasterio para la Comunicación.

Segundo nombramiento de León XIV a una mujer en cargo de alto nivel

Con el nombramiento de Smerilli, León XIV parece seguir los pasos de su predecesor, el papa Francisco, quien se propuso promover a mujeres a puestos directivos de alto nivel dentro de la Santa Sede como parte de su respuesta a los llamados de mujeres para que se les otorguen mayores funciones de toma de decisiones en la Iglesia.

Pero el actual pontífice también sigue la línea de Francisco al nombrar simultáneamente al cardenal Fabio Baggio como “pro-prefecto” de la oficina, donde actualmente es subsecretario.

A Baggio también se le encomendó dirigir el centro educativo ambiental Borgo Laudato Si del Vaticano, en Castel Gandolfo, cerca de Roma.

El mensaje de Alessandra Smerilli tras el nombramiento de León XIV

Tras hacerse pública su designación, la hermana Smerilli comentó que acoge esta misión «con gratitud y confianza en el Señor», según citó Vatican News.

En su cuenta de X, escribió que «toda tarea en la Iglesia adquiere sentido solo cuando se convierte en una oportunidad para servir, amar y dar testimonio del Evangelio». Asimismo, agradeció al Cardenal Michael Czerny «por haber guiado con pasión y visión el Dicasterio durante los últimos años».

Además, acotó que «el verdadero desarrollo no se mide únicamente por lo que somos capaces de realizar, sino por cuánto sabemos custodiar la dignidad de cada persona y hacernos cercanos a quienes son más frágiles, pobres y olvidados».

Con información de AP