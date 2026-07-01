Los contratos de la vieja Ley de Alquileres afrontan uno de sus últimos aumentos: cuánto subirán en julio

Los contratos alcanzados por la antigua Ley de Alquileres transitan sus últimos meses antes de quedar definitivamente reemplazados por el nuevo esquema de libre contratación.

Los contratos de alquiler alcanzados por la vieja Ley de Alquileres afrontan su etapa final a partir de este mes. Se trata de uno de los últimos ajustes bajo ese sistema, ya que la mayoría de esos convenios finalizarán entre septiembre y diciembre de este año.

Mientras tanto, propietarios e inquilinos negocian nuevos acuerdos con actualizaciones periódicas y una oferta de viviendas más amplia.

Alquileres con ICL e IPC: cuáles son las diferencias y por qué cambian los aumentos

El ICL, elaborado por el Banco Central, combina la evolución de la inflación y de los salarios registrados. En cambio, el IPC mide únicamente la inflación informada por el Indec, por lo que muchos contratos firmados tras el DNU 70/2023 utilizan ese índice para actualizar el valor del alquiler.

Según publicó Ámbito, para quienes actualizan por ICL el aumento anual será de 31,54%. Bajo este esquema, un alquiler de 500.000 pesos pasará a 657.700 pesos.

En cambio, los contratos más recientes muestran incrementos menores porque, en su mayoría, aplican ajustes trimestrales, cuatrimestrales o semestrales mediante el índice IPC.

En un contrato de 500.000 pesos, una actualización trimestral implica un incremento del 9,67%, por lo que el alquiler asciende a 548.350 pesos. Si el ajuste es cuatrimestral, el aumento llega al 11,97%, mientras que con una actualización semestral alcanza el 16,50%.

Alejandro Braña, integrante del Colegio Inmobiliario porteño, explicó que los contratos con actualización anual por ICL ya tienen fecha de cierre. Precisó que los últimos acuerdos firmados bajo la ley 27.551 concluirán el 30 de septiembre de 2026, dejando prácticamente extinguido ese régimen.

Además recordó que la modificación introducida por la ley 27.737, vigente entre octubre y diciembre de 2023, estableció ajustes semestrales mediante el índice Casa Propia, por lo que también quedan pocos contratos alcanzados por ese esquema.

Mercado de alquileres: más oferta, negociación y cambios para propietarios e inquilinos

Los especialistas señalaron que el mercado funciona hoy con una dinámica diferente. Predominan los acuerdos con actualizaciones cada tres o cuatro meses y existe una mayor flexibilidad para negociar tanto el índice de actualización como las condiciones del contrato.

Braña indicó que la oferta de departamentos en la Ciudad de Buenos Aires pasó de menos de 500 viviendas disponibles a unas 17 mil unidades. Esa mayor disponibilidad obligó a muchos propietarios a competir con precios y condiciones para captar inquilinos.

Otro aspecto que ganó peso son las expensas, que en numerosos edificios representan entre el 40% y el 45% del valor del alquiler. Según los corredores inmobiliarios, muchos interesados analizan primero ese costo antes que el canon mensual.