Robertito Funes Ugarte mostró su cocina reciclada: amplia, estilo inglés y con detalles vintage

Robertito Funes Ugarte mostró en su cuenta de Instagram la cocina de su casa, destacando cada detalle de la renovación. El periodista eligió porcellanatos símil madera para pisos y escaleras, mientras que las encimeras cuentan con un porcelanato símil mármol, combinando estética y practicidad.

La cocina mantiene un aire clásico inglés, amplia y confortable, con muebles de madera para guardar la vajilla y muebles bajo mesada patinados en colores pastel. La bacha tiene un estilo country, y la grifería es de diseño vintage en color bronce, aportando un toque cálido y elegante al espacio.

“Etapa cumplida. Después de meses de arreglos mi cocina esta lista”, comentó Funes Ugarte en sus videos, mostrando con orgullo el resultado de la reforma.

Una casa de principios de siglo que Robertito Funes Ugarte fue reciclando

La cocina forma parte de un proyecto más amplio: la casa de Robertito es una construcción de principios de siglo, alrededor de 1900, que el conductor fue reciclando y renovando por completo durante varios años. Paredes, cañerías, techos y pisos fueron intervenidos, respetando el estilo clásico de la propiedad pero incorporando materiales modernos y funcionales.

Este trabajo de renovación refleja su pasión por mezclar lo antiguo con lo contemporáneo, logrando espacios cálidos, acogedores y con personalidad.

La anécdota del incendio en la cocina

En un episodio previo que también se volvió viral, Funes Ugarte mostró en vivo a través de cámaras de seguridad que había dejado una hornalla prendida, provocando un pequeño principio de incendio en la cocina. “Fue un momento de susto, pero me hizo dar cuenta de la importancia de revisar todo antes de salir”, contó, recordando la experiencia con humor.