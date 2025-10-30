Para no limpiar todos los días: el método que usan en Suecia para mantener la casa ordenada 

En Suecia, la limpieza del hogar no es una tarea solitaria ni aburrida. Según la experta en hogar Susanna Heiskanen, el secreto está en el método Städdag: un día especial en el que vecinos y amigos se reúnen para limpiar y ordenar juntos los espacios comunes.

Esta costumbre, arraigada en la cultura nórdica, va mucho más allá de la simple limpieza. “En los países nórdicos, la sostenibilidad no es una moda: es una forma de vida”, dijo Heiskanen, autora y divulgadora finlandesa que vive en Australia y que se hizo conocida por su blog Nordic Mom y sus libros sobre minimalismo y consumo responsable.

Vivir con menos: el primer paso para un hogar ordenado

Para Heiskanen, el orden empieza por una decisión clave: donar lo que no usás. “No necesitamos tantas cosas como creemos”, explicó. Cada objeto que compramos tiene un impacto ambiental, desde su fabricación hasta que lo desechamos.

Por eso, propone un consumo más consciente: comprar menos, elegir materiales naturales y buscar siempre una segunda vida para lo que ya tenemos.

En su propia casa, Heiskanen reutilizó tablas del piso y tuberías durante una reforma. “Mi constructor pensaba que estaba loca, pero era lo lógico. Con esas tuberías hicimos maceteros para fresas. Ahora crecen colgando del balcón”, cuenta entre risas.

Desde su perspectiva, la clave es liberar espacio y desprenderse de lo innecesario. Así, no solo se gana orden físico, sino también mental.

Minimalismo sostenible: menos cosas, más vida

El minimalismo nórdico no es solo una cuestión estética de casas blancas y vacías. Es una filosofía cotidiana que busca simplificar la vida sin perder belleza ni confort.

Para Heiskanen, se trata de cuidar lo que tenemos y de incorporar hábitos simples que se vuelvan automáticos: revisar qué necesitamos antes de comprar, reutilizar lo que ya hay en casa y buscar soluciones creativas para aprovechar al máximo cada objeto.

“Durante la pandemia, muchas familias se dieron cuenta de que tenían tres veces lo mismo. Si no tiene uso, dáselo a alguien que lo necesite o véndelo en un mercado local”, propuso la experta.

Ideas fáciles para aplicar en casa

Comprar con conciencia. La recomendación de la especialista es evitar productos envueltos en plástico.

Reutilizar lo que ya se tiene. Desde moldes de silicona hasta trapos lavables o cepillos de fibra natural, elegir materiales duraderos reduce la basura y el gasto.

Ordenar y donar. Si algo no se usa, es mejor darlo a alguien que pueda darle otra vida o venderlo.

Armar un mini huerto. En vez de tirar los tallos de lechuga o brócoli, la especialista sugirió ponerlos en agua para que echen raíces. Es una forma simple de reconectar con la naturaleza y aprovechar al máximo las compras.

Para Heiskanen, la sostenibilidad empieza en casa y se aprende mirando. “Con los adolescentes hay que ser constantes. Si ven que vos separás los residuos o reutilizás, ellos también lo van a hacer”. En Finlandia, los chicos crecen con un sistema de reciclaje que separa hasta seis tipos de residuos y premia a quienes devuelven envases. “Es una forma de enseñar que todo tiene un valor y que cuidar el entorno es cuidar el futuro”, explicó la experta.