Roberto Castillo, el nuevo novio de Cinthia Fernández se defendió tras las acusaciones de infidelidad

Cinthia Fernández confirmó su romance con su abogado, Roberto Castillo, y rápidamente se convirtió en protagonista de un nuevo escándalo cuando la exmujer del letrado lo acusó de haberle sido infiel.

“Quiero aclarar que no estoy con un tipo si está ocupado. No creo haber sido el motivo de la separación, están mal hace tiempo”, dijo la mediática, que aseguró que si bien conoce al abogado hace tiempo -porque la ayudó a llegar a un arreglo económico con el padre de sus hijas- la relación amorosa no tiene más de un mes o un mes y medio.

El novio de Cinthia Fernández, Roberto Castillo, fue acusado por su ex mujer de infiel

Al filtrarse algunos chats en los que la exmujer de Castillo lo acusa de haberle sido infiel, el abogado decidió publicar un comunicado para aclarar los tantos. “Entiendo perfectamente el trabajo de los medios de comunicación construyendo relato con la información que consiguen, venden historias y la gente consume. Estos días la historia fue mi familia, lógicamente los medios no tienen responsabilidad sobre las cuestiones íntimas que la gente decide ventilar”, comenzó en su comunicado.

“Por mi parte consideré que responder a las conjeturas y descalificaciones de algunos periodistas era dejar a mis tres hijas en medio de una situación de conflicto. Y responder a los chats que se fueron filtrando también. Pero a pesar de eso, hoy siento la necesidad de expresarme y dejar registro para que mis hijas algún día puedan escuchar a su padre en el momento más polémico y no darle explicaciones con el paso de los años, que tienden a ir distorsionando la perspectiva. Quizás me entiendan, quizás no. Pero es necesario hacerme cargo, contar mi realidad y en todo caso pedir perdón a mis tres bebés posicionadas en esta situación”, concluyó Roberto Castillo.

Cinthia Fernández confirmó su romance con su abogado

Ángel de Brito contó que Roberto Castillo y su mujer habían tenido varias crisis: “Fue mi abogado en el caso (Susana) Roccasalvo, lo conocí hace tres o cuatro años y en el transcurso de todos estos años él me ha contado que se fue de la casa y que se separó varias veces. Cuando le empecé a hacer chistes me pidió que no ‘porque la ex lo volvía loco porque estaba celosa de Cinthia’”.

“(Roberto) ha tenido clientas guapas, Flor Moyano, por ejemplo, pero era amiga de la exmujer, entonces no tenía celos por eso. Yo la entiendo porque ella formó una familia, se separó y le duele. Por lo general, en una separación hay una persona que no se quiere separar”, detalló el conductor.