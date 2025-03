Roberto Moldavsky habló sobre los dichos de su hijo respecto a Lali Espósito: “Hizo algo que …” 

Los dichos de Eial Moldavsky sobre Lali Espósito, mientras stremeaba en Olga, causaron indignación y un gran revuelo en el mundo del streaming. Luego que trascendiera el momento en el que Moldavsky mencionara una falsa relación con la cantante, salió a pedir disculpas, como también lo hizo Nati Jota y Migue Granados.

Roberto Moldavsky habló sobre los dichos de su hijo respecto a Lali Espósito

La última palabra sobre esta situación la tuvo Roberto Moldavsky, quien sostuvo que su hijo, Eial “no violó a nadie”, luego de que el joven debió pedir disculpas tras detallar una relación sexual inventada con Lali Espósito en su programa Sería Increíble de Olga.

Tras una extensa cantidad de repercusiones, finalmente, el reconocido comediante aseguró que su hijo “Cometió un error muy grave, lo reconoció, pidió perdón y más que eso no hay. No mató a nadie, no violó a nadie, no acosó a nadie”.

En esta línea, el actor añadió: “Hizo algo que está muy mal, pidió perdón, está muy arrepentido, muy triste y dolorido”. En el descargo del streamer, a la hora de pedir disculpas sostuvo que “inventó la historia” para “llenar dos horas de aire”.

Por su parte, su padre coincidió: “Es el riesgo de estar horas y horas al aire. Eial es un buen pibe, no sé qué le pasó, dijo una bolud*z y pide perdón, más que esto, no puede hacer. Pidió perdón dos veces y ya está. No estuvo bueno, no está feliz él ni ninguno de nosotros”.

Además, Roberto se refirió a quienes resaltan el accionar erróneo del streamer, independientemente a sus disculpas y señaló que “le siguen pegando como si hubiera hecho algo físicamente a alguien. Sabemos que esto es así, hay un gran conjunto de odio que espera siempre en la esquina y ahora le tocó a Eial».

“Se tiene que hacer cargo de la macana que se mandó. Todos en la familia la queremos y la admiramos mucho a Lali”, concluyó el cómico.