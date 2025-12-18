Viviana Canosa filosa contra Suar tras el llanto de Araceli González

El momento de vulnerabilidad que protagonizó Araceli González en la mesa de La noche de Mirtha sigue generando repercusiones.

Luego de que la actriz se quebrara al hablar de su relación pasada con Adrián Suar, fue Viviana Canosa quien aprovechó la situación para lanzar un comentario cargado de ironía y lectura personal.

El comentario de Viviana Canosa que reavivó la polémica tras el llanto de Araceli González

Desde su programa El bulo de Viviana, la conductora analizó junto a su equipo el trascendido pedido de González para que no se emitiera el fragmento en el que aparece llorando.

En ese contexto, Canosa recordó una experiencia propia y marcó una clara postura sobre los límites televisivos.

“Una vez me pidieron que cortara algo y lo hice”, contó, y enseguida aclaró que no se refería a contenidos políticos.

“Si es una persona que la está pasando mal de verdad, que se angustia, corresponde sacarlo. No es morbo, es humanidad”, expresó.

El debate se intensificó cuando uno de sus compañeros recordó que el programa de Mirtha Legrand se graba con anticipación, lo que abría la posibilidad de editar el momento antes de su salida al aire.

Aunque no hubo confirmación oficial de un pedido concreto por parte de Araceli, se habló de gestiones informales para evitar la exposición.

Fue entonces cuando Canosa lanzó la frase que no pasó desapercibida y entre risas, deslizó: “¿Llamó a Suar? Ah, no no se hablan”, una chicana que resonó fuerte teniendo en cuenta su conocida y tensa relación profesional con el gerente de programación de eltrece.

Según trascendió, desde el entorno del ciclo de Mirtha le habrían recomendado a González aceptar la situación: “Una vez que pasa al aire, ya está. Es televisión”, habría sido el mensaje que recibió la actriz, quien desde hace años mantiene un vínculo distante con su exmarido.

Finalmente, el comentario de Viviana Canosa no fue leído sólo como una ironía al pasar, ya que para muchos, tuvo un dejo de revancha simbólica, en medio de una relación desgastada con Suar tras la abrupta finalización del ciclo que ella conducía en eltrece, decisión que dependió directamente de la gerencia del canal.