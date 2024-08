Rodrigo De Paul iba en el auto que atropelló en vivo a un cronista: “Me pasó la rueda por el pie”

Rodrigo De Paul estuvo en Nadie dice nada (Luzu TV) y causó furor entre cientos de argentinos lo esperaron a la salida del canal. A pesar de haber recibido la ovación de las personas que se acercaron al edificio, el mediocampista vivió un momento de tensión cuando el auto que lo transportaba atropelló a un periodista de Intrusos (América).

Rodrigo de Paul y una salida accidentada

El hecho ocurrió cuándo salía del estacionamiento, la gente se acercó hacia el vehículo para tener un recuerdo junto al ex Racing. “Emoción, locura, frenesí… Indescriptible este momento. Un ídolo de la selección nacional junto a su gente… A ver si nos dice algo”, dijo el notero mientras se cruzaba delante del auto para poder hablar con el futbolista.

Sin embargo, todo cambió cuando se lo escuchó gritar dolorido al micrófono. “Me pasó la rueda por el pie, me mató”, comentó el movilero. Flor de la V, conductora del programa, se mostró muy preocupada e intentó comunicarse con su compañero. “Le mandamos un abogado o un médico. Quedate tirado, ¿cómo estás? ¡¿Estás bien?!”, exclamó desesperada.

Después de unos segundos, el periodista retomó la comunicación y explicó lo sucedido: “Me duele un montón. Me pasó la rueda, mal. Se quedó parado ahí un toque y yo sentía el pie abajo. Una vez me pasó con Marcos Gastaldi, pero esta fue la peor de todas. Ahora voy a ir al médico, a que me vean, a ver qué onda”.

En ese sentido, cerró: “Fue una locura, yo nunca vi algo así. Me imagino que tanto amor genera un poco de miedo, porque el hombre no quería ni bajar la ventanilla ni nada”.

La admiración de De Paul por Riquelme

El volante que surgió en Racing comenzó en una posición que lo llevó a observar mucho a Román y según explicó, tomó nota de su estilo de juego.

Durante una entrevista en 2013 con Líbero, el jugador del Atlético de Madrid, que recién llevaba un semestre en la Primera División, planteó que “Del fútbol argentino, el mejor jugador es Riquelme para mí”.

Con información de TN