Rodrigo De Paul se emocionó al revelar cuál es su mayor miedo: «No sé qué voy a hacer», confesó

El futbolista de la selección argentina, Rodrigo De Paul, visitó el programa de streaming que conduce Nico Occhiato, en Luzu TV. En el vivo, además de contar anécdotas con sus compañeros de la selección, compartió su mayor temor en el futuro. «No sé que voy a hacer», confesó.

El popular futbolista de la selección, reveló que una de sus principales preocupaciones es el qué hará una vez que deje el fútbol: “Lo único que me genera un poco de miedo es saber qué voy a hacer después que deje de jugar al fútbol porque voy a seguir siendo muy joven”, confesó. “La realidad es que toda la vida hice eso y proyectar algo me da miedo, me asusta pensarlo”.

“Cuando sos más joven te tirás más a la vida, pero cuando los años van pasando tenés más conciencia, más responsabilidades, mis hijos. No es que puedo ir jugándomela. Hoy me cuesta verme en un rol no siendo jugador de fútbol y eso me da un poco de ansiedad«, admitió el futbolista.

Además, Rodrigo descartó la posibilidad de seguir una carrera como director técnico dado al desgaste emocional y las exigencias que conlleva el rol. “Hoy no elegiría esa vida de ser DT. Yo creo que es peor que ser futbolista porque al final el técnico tiene que ir antes a preparar los entrenamientos, se tiene que quedar después a analizar lo que vos hiciste, cuando el equipo le va mal echan al técnico”.

Al tener 30 años y tener cerca su retiro del campo de juego por cuestiones de rendimiento físico, el futbolista aseguró que empezó a explorar otras áreas y mostró entusiasmo por su incursión en el mundo empresarial.

“Tengo una marca que me tiene muy entusiasmado. Me lleva a salir un poco del jugador de fútbol y hacer la parte empresarial, de tomar decisiones, hacer reuniones. Cuando yo tuve esta idea y me junté con la gente con la que hago les dije que me dejen jugar con mi parte creativa, que es algo que me gusta y nunca la pude desenvolver. Es un lugar que me pone cómodo y es para salir de la imagen de que soy De Paul, el jugador de fútbol”, confesó.