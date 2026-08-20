Rodrigo Lussich reveló que Fernando Cerimedo estafó a su mamá con un departamento: «Delinquía en el año 2012»

Siguen las repercusiones por la detención del exasesor de Javier Milei, Fernando Cerimedo, en Bolivia. El consultor político y fundador de La Derecha Diario fue acusado de tentativa de femicidio contra la abogada Nadia Beller en Bolivia a través de sicarios. Mientras avanza la investigación, el periodista y conductor de Intrusos, Rodrigo Lussich, reveló en sus redes sociales que su mamá fue estafada por él mediante la compra de un departamento.

«Era un estafador que ya delinquía en el año 2012«, comenzó Lussich y detalló que Cerimedo «era un remisero en la esquina de Luro y Chile». Según su relato, el hecho ocurrió en Mar del Plata por una propiedad donde él residía y también tenía un comercio.

Lussich indicó que Cerimedo les vendió a su mamá y a su pareja un departamento por US$35.000 -los «únicos ahorros» que tenían-, pero que el inmueble «ya estaba escriturado a nombre de otras personas».

«Cerimedo les dio un boleto de compra venta prometiendo una escritura que nunca apareció. Mi familia fue acusada de usurpación del inmueble y desalojada«, señaló.

El periodista comentó que por el incidente se inició una causa por estafa. Según precisó La Nación en una investigación de octubre 2023, Cerimedo fue condenado en marzo de 2016 por ser el autor jurídicamente responsable de los delitos de defraudación por desbaratamiento de derechos acordados y estafa en concurso ideal.

«Nunca devolvió la plata, declarándose insolvente. Para cuando el juicio tuvo sentencia ya asesoraba a Milei y su ejército de trolls en redes más todo lo que vino después, hasta su actual detención en Bolivia», conclcuyó.

Ustedes eran muy chicos, pero el tal Fernando Cerimedo (preso en Bolivia acusado de mandar matar a su amante) era un estafador que ya delinquía en el año 2012. Era un remisero en la esquina de Luro y Chile. Ese año estafó a mi familia en Mar del Plata (donde él residía por… August 20, 2026

Por su parte, en contacto con el medio ya citado, Cerimedo reconoció las acusaciones: “Se compró un departamento que tenía una hipoteca privada, que no salía en los certificados, lo arreglé, lo alquilé y lo puse en venta. Lo vendí a Irouleguy, que lo pagó con un crédito del Banco Provincia que tardó 8 meses. En ese período, quien compró la hipoteca me reclamó el departamento. Al yo tener la titularidad y no levantar esa hipoteca, me recayó la responsabilidad, la cual asumí. Fue hace ocho años”, explicó Cerimedo a LA NACION.

En ese entonces, acotaron que se había abierto otra causa en el fuero civil por daños y prejuicios. Sin embargo, Cerimedo declaró que «ambas víctimas ya fueron compensadas», algo negado por el hijo de una de las mismas este jueves 20 de agosto.

«Cerimedo no cumplió su condena por la estafa en Mar del Plata. La condena a prisión en suspenso y la obligación de devolver los 35 mil dólares de su estafa (mi familia fue la damnificada) jamás la devolvió», respondió Lussich a una columna sobre este caso del periodista Nicolás Wiñazki.

Prisión preventiva para Fernando Cerimedo

La situación judicial de Fernando Cerimedo en Bolivia se agrava con el paso de las horas. La fiscalía de Santa Cruz de la Sierra formalizó el pedido de 180 días de prisión preventiva contra el consultor político y exasesor de campaña de Javier Milei, acusado de ser el autor intelectual del intento de femicidio contra la activista Nadia Beller, quien era su pareja.

El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, solicitó que el estratega sea trasladado y recluido en el penal de Palmasola, la cárcel más grande y peligrosa del país vecino. La decisión final quedará en manos de un juez durante la audiencia fijada para este jueves.

A la causa por el ataque armado se le sumó un nuevo frente penal: la Justicia boliviana abrió una investigación por enriquecimiento ilícito tras el allanamiento concretado en el departamento de Cerimedo, ubicado en el condominio La Arboleda, en La Paz.

Según reveló el fiscal Carlos Torrez, a La Nación, las fuerzas de seguridad hallaron elementos comprometedores que respaldan la versión de Beller sobre los presuntos manejos irregulares del argentino: