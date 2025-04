Rodrigo Noya reveló cómo se enteró de la infidelidad de la madre de su hijo

El actor Rodrigo Noya reveló cómo se enteró que la madre de su hijo le fue infiel, Sofía Sorrenti. Fue en diálogo con Nicolás Cayetano en el programa “No trates de entenderlo” por Metro 95.1.

¿Cómo descubrió que le fueron infiel?

Según el relato del ex “Agrandaditos”, Sorrenti fue la primera en traicionarlo: ”De más pibe, infidelidad de pibe. Me fueron infiel y una vez descubrí un mensaje. Con la madre de mi hijo, nos pusimos de novios, habíamos salido a bailar, yo me había vuelto a mi casa y se la perdoné”.

“A los 20 y pico de años, una vez me revisó el celular buscando algo que no encontró y yo quise buscar en el suyo. Encontré la conversación con su amiga que me lo confirmaba. Discusión, no sé qué, ya habíamos avanzado en la relación y era algo viejo cuando recién nos pusimos de novios”, explicó el intérprete.

A continuación, el actor reconoció que quedó pendiente de devolver el error: “Se vé que inconscientemente porque -después- le fui infiel. Para mí, no se habla, empieza a suceder y son daños mutuos. Hice lo mismo y no sé si me descubrió, ella también se mandaba las suyas”.