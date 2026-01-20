Romance fugaz: Chyno Agostini y La Tana Fenocchio se separaron a días de blanquear

La historia de amor que comenzó como un romance explosivo y muy expuesto en redes sociales duró apenas unos días, ya que, el Chyno Agostini y Katia “La Tana” Fenocchio pusieron fin a su vínculo y fue la ex Gran Hermano la que confirmó que volvió a estar soltera, revelando los motivos de la ruptura a través de sus redes.

Del beso viral a la separación: se terminó el romance entre Chyno Agostini y La Tana

La relación había salido a la luz luego de que ambos se mostraran juntos en transmisiones en vivo de Instagram, donde no ocultaron su cercanía y hasta se besaron frente a cámara, generando una fuerte repercusión entre los usuarios.

“Nosotros ya nos besamos”, había dicho sin rodeos el hijo de Nazarena Vélez y Daniel Agostini, antes de sellar el momento con un beso que rápidamente se volvió viral.

La confirmación de la separación llegó en las últimas horas a través de las historias de Instagram de La Tana. Durante una dinámica de preguntas y respuestas, un seguidor le escribió que le gustaría verla soltera, a lo que ella respondió de manera contundente: “Estoy soltera de nuevo”.

Ante la sorpresa de sus seguidores, la ex participante de Gran Hermano dio más detalles y, al ser consultada por lo ocurrido con el Chyno Agostini, fue sincera: “Nada. A veces las cosas no funcionan o simplemente uno es distinto al otro”.

Además, reconoció que la sobreexposición jugó en contra del vínculo: “Después de tanta exposición todo se enfrió un poco. Deberíamos haber ido más lento. No se dio, pero terminamos bien”.

Lejos de esquivar las preguntas más incómodas, La Tana también reflexionó sobre su vida sentimental. “Ahora decidí estar sola. Me gusta estar sola. Me aburro rápido, soy yo el problema”, admitió, sin dramatizar la situación.